Leko odbio komentirati suspenziju pred Jadranski derbi: ‘Moglo bi ispasti loše’

Autor: Dnevno GIŠ

Iako je dobio suspenziju od pet utakmica zbog toga što je izgubio živce tijekom finala Superkupa između Dinama i Hajduka, Ivan Leko vodit će svoju momčad na Jadranskom derbiju protiv Rijeke u nedjelju na Poljudu.

Fiumani u Split dolaze nakon uspješnog starta sezone, zapisali su pobjedu u HNL-u na Rujevici, i u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige u Prištini, a Hajduk je pobijedio Dinamo na Maksimiru na startu lige.

U nedjelju od 21 sat i pet minuta Rijeku čeka rasprodani Poljud, a baš to je oduševilo i Ivana Leku, koji je naglasio kako je to fenomen u Hrvatskoj.





[RASPRODANO‼️] Poljud je u potpunosti rasprodan za utakmicu Hajduk – Rijeka koja se igra u nedjelju 30. srpnja na Poljudu. Članovi i pretplatnici napunit će Poljud do posljednjeg mjesta! Hvala vam! 🎟️🏟️🙌❤️💙 pic.twitter.com/mx6m8wVijl — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 28, 2023

Bez komentara

Leko nije htio komentirati kaznu od pet utakmica zbog incidentu na finalu Superkupa:









“Ne bih htio ništa reći jer bi moglo biti loše”, izjavio je trener Bilih na tu temu, ali je bio razgaljen kad je komentirao rasprodani Poljud:

“To je fenomen, to je nemoguća priča, ovako mali grad, a da pet dana prije ne možeš doći do karte. To je priča svih priča, mi koji smo u klubu i navijači i svi ljudi moramo biti ponosni da ljudi dolaze gledati utakmice. To nam je ponos, ali i odgovornost, da reagiramo na pravi način. To je priča cijelog tjedna da nema karata pet dana prije”, nije krio oduševljenje navijačima Leko.