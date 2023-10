Leko ne priznaje Rijeci da je bila bolja: ‘Težak poraz jer nas protivnik nije nadigrao’

Prepuna Rujevica imale je priliku ovu subotu gledati jedan odličan 172. Jadranski derbi, u kojem je Rijeka zasluženo odnijela pobjedu i zasjela na vrh SuperSport HNL-a.

Rijeci je bio dovoljan gol iz penala Nike Jankovića, koji je u pobjedonosni pogodak pretvorio jedno nehotično igranje rukom Krovinovića u šesnaestercu Hajduka.

Hajduk je imao svoje dionice na početku prvog i drugog poluvremena, ali objektivno većina susreta pripala je Fiumanima, koji su bili bolji za taj jedan pogodak.

The first ever Adriatic Derby was on the 20th of October 1946, the game was held at the Stari Plac.

Hajduk 1-0 Rijeka

The Bili also won the latest Adriatic Derby with the same result. What’s your prediction for today?#AdriaticDerby #Rijeka #Hajduk pic.twitter.com/BxsCtrhfNb

— Croatian Football (@CroatiaFooty) October 7, 2023