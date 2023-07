Legendu iznenadila Modrićeva uloga u Realu: ‘Nije zbog ovog odlučio ostati’

Luka Modrić je u dosadašnjem tijeku priprema Real Madrida imao ulogu startera u momčadi u samo jednoj od tri utakmice na američkoj turneji, a zbog toga, postavlja se i pitanje kako će to ići dalje u situaciji u kojoj u sredini terena na vrata kucaju mladi igrači. Ponajprije 20-godišnji Englez Jude Bellingham, kojeg je Real ovog ljeta doveo za 103 milijuna eura iz Borussije Dortmund.

Modrićeve kvalitete u Madridu dobro znaju, a jedan od legendarnih realovaca zna i karakter hrvatskog reprezentativnog kapetana koji nije sklon predaji. O tome je u emisiji El Larguero na španjolskoj radijskoj postaji Cadena SER govorio Crnogorac Predrag Mijatović, koji je u dresu Reala svojedobno bio u napadu u tandemu s Davorom Šukerom, a kasnije je u madridskom klubu bio u direktorskoj ulozi.

Mijatović je istaknuo Modrićevu crtu karaktera koja govori da nema odustajanja.

“Dobro poznajem Modrića, znam da je odlučio ostati i u narednoj sezoni zbog toga što može dati još puno na nogometnom terenu. Ne može prihvatiti i neće se pomiriti s tim da ne počinje utakmice, to nije njegova želja”, smatra Mijatović.

“Borit će se i trenirat će kako bi imao minutažu”, nastavio je Mijatović.

“Ima puno povjerenje u trenera, zna da će Ancelotti zasigurno vidjeti tko je bolji u tom trenutku, jer mislim da u Real Madridu nema čovjeka koji bi nekom rekao da netko mora igrati, a netko drugi ne”, nastavio je Mijatović.

“U njegovoj sadašnjoj dobi, morat će malo više paziti na sebe, ali ako je već odlučio ostati, to je napravio jer želi igrati. Vidjet ćemo što će se događati u nastavku godine, neće imati pogled da je tu samo da bi popunio broj”, istaknuo je Predrag Mijatović kako vidi Modrićevu situaciju i kakav bi mogao biti Lukin pogled na stvari.

Do sada, Modrić je najznačajniji potez na terenu na američkoj turneji imao asistirajući za pobjednički gol u dolasku do 3:2 protiv Milana u kalifornijskoj Pasadeni.

U tom susretu je Carlo Ancelotti uveo hrvatskog reprezentativnog kapetana u drugom poluvremenu, u 46. minuti, a slijedio je nastup od prve minute i s kapetanskom vrpcom Reala na putu do 2:0 protiv Manchester Uniteda.

Ancelotti je u porazu od Barcelone s 3:0 u korist Katalonaca ponovno krenuo s Modrićem na klupi, a Luku je uveo u 58. minuti.

Podsjetimo, nakon te utakmice je hrvatski reprezentativni kapetan oduševio zbog toga što je jedini od realovaca došao pozdraviti navijače i ostao je s njima dijeleći autograme.

@lukamodric10 @uslarkansas @NikoMartinovic5 Wow. What an amazing experience with my son Niko. No other players, literally none, stopped for fans. But the legendary Luka Modrić acknowledged us 2 times & then came out of his way for the pictures, quick chat and autographs. pic.twitter.com/fIKVPQG3tC









— Chris Martinovic (@ChrisMartinovic) July 30, 2023