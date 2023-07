Legendu Hajduka još često spominju na Poljudu: Igrao u povijesnoj utakmici Hrvatske, ali razlog je drugi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nikad nije bio reprezentativac Jugoslavije. Ali je igrao prvu utakmicu za Hrvatsku, protiv Sjedinjenih Američkih Država 1990. godine. 17. listopada. No, u doba bivše države bio je jedan od stupova jakog Hajduka, a i danas na poljudskom stadionu postariji navijač zna reći, kada vidi nekoga tko trči i bori se do iznemoglosti, “liči na Dragu Čelića”. Ostao je upamćen po tome, njegovo ime se i dalje spominje.

Rođen 19. kolovoza 1962. godine Drago Čelić bio je sjajan vezni igrač. Za kojeg nije bilo izgubljene lopte. Opet, za razliku od ostalih „radiliica” bio je i sjajne tehnike. U momčadi s braćom Vujović, Sliškovićem i ostalima imao je uvijek svoje zajamčeno mjesto.

Prvi nogometni koraci Drage Čelića vezani su uz rodnu Imotsku krajinu gdje je još kao dječak trčao po livadama za krpenim loptama. Već 1976. vidjeli su ga iz Hajduka, pionirska probna epizoda bila je dovoljna da zaslugom Zlatka Papeca bude pozvan u splitski klub. Nije bilo lako zadovoljiti ukus Hajdukove komisije. Konkurencija je bila velika pa je morao na kaljenje u Lavčević.





Nije se predavao

Nije se predavao ni kada je postao stariji omladinac i 1981. godine bio posuđen tada drugoligaškom Solinu. Čelić je kasnije govorio “kako mu je iskustvo nižeg ranga puno pomoglo u daljnjem napretku”.

Bila je to njegova odskočna daska, iskalio se i očvrsnuo. Stručni stožer Hajduka pratio je igre Hajdukove “dice” na posudbi uz Jadro i ubrzo vratio Čelića i Miljuša na Poljud.

Konačno, u drugom dijelu sezone 1982/83. dolazi Čelićev prvoligaški debi u trećem prvenstvenom kolu 20. ožujka 1983. na Koševu protiv Sarajeva. Bilo je 3:1 za Hajduk, a Drago je igrao prednjeg desnog veznog igrača. Tu će utakmicu pamtiti cijeloga života jer je bila prekretnica, nakon koje je postao dio Hajduka.

Prvi gol protiv Beograđana

Prvi zgoditak postigao je protiv OFK Beograda u Splitu 17. travnja 1983. godine. Tadašnji trener Pero Nadoveza očito je imao povjerenja u Čelića. Na kraju svoje debitantske sezone Čelić je bio najbolji igrač drugog dijela prvenstva. Nakon Koševa samo je dva puta pauzirao zbog ozljede. Igrao je u Hajduku uglavnom na mjestu desnog veznog. Trčao je i gradio igru od šesnaesterca do šesnaesterca.

Za ovog upornog nogometaša može se jasno reći da je bio sportaš od glave do pete. Nikada u karijeri nije zakasnio na trening ili odbio trenerove zadatke. Nogomet mu je bio jedini posao i on ga je tako shvaćao. Kao pravi profesionalac prilazio je zadatku, nije gubio puno vremena na izlaske, a nakon utakmice i treninga najviše je volio odmaranje, kako bi imao snage za nove napore.

Tri kupa s Hajdukom

U Hajduku ostaje do 1991. godine. S njim je osvojio tri Kupa Jugoslavije u sezonama 1984., 1987. i 1991. U bijelom dresu Hajduka odigrao je 417 utakmica i postigao 55 golova. Iz Hajduka odlazi u Njemačku, najprije u berlinsku Herthu, potom Carl Zeiss iz Jene, zatim je u Austriji u Linzu, a nakon toga u Sloveniji u Publikumu.

Da bi se 1995. godine vratio u Solin, a od 1996. do 2002. je u nogometnom klubu Split gdje je prvo bio igrač, pa trener, pa sportski direktor.









Tri utakmice za Hrvatsku

Za hrvatsku A reprezentaciju odigrao je tri utakmice. Dvije kao nogometaš Hajduka i jedan kao nogometaš Carl Zeissa. Za reprezentaciju je debitirao u onoj povijesnoj prijateljskoj utakmici protiv SAD-a u Zagrebu 17. listopada 1990. (2:1), a od reprezentativnog se dresa oprostio, također u prijateljskoj utakmici, protiv Ukrajine u Zagrebu 25. lipnja 1993. godine (3:1).

U nogometnoj karijeri trenirao ga je veliki broj trenera. Međutim, najviše spominje Stanka Poklepovića, popularnog Špacu koji mu je, kaže Drago, puno pomogao, pogotovo dok su bili zajedno u drugoligaškom Solinu kada je Špaco bio trener, Kao i u životu Čelić je i na terenu bio discipliniran. Rijetko je dobivao kartone, pravilo mu je bilo: “nikada ne pričati sa sucima i protivničkim igračima. Što sudac kaže, odnosno odsvira, to treba i poštovati“. Toga se uvijek držao.

Povijesni dan hrvatskog nogometa

Dragutin Čelić uvijek rado spominje jedan događaj u njegovu životu. Riječ je, naime, o već spomenutom prvom nastupu za A reprezentaciju Hrvatske protiv SAD-a u Zagrebu 17. listopada 1990. godine. Bila je to prva utakmica od uspostave hrvatske neovisnosti, a Drago Čelić među prvih 11 odabranih. Utakmica je bila prijateljska, revijalna, ali ta nije umanjivalo njezino značenje.









Tog je dana u Zagrebu ponovno otkriven spomenik banu Josipu Jelačiću. Pola sata prije početka utakmice hrvatski su nogometaši izašli na travnjak maksimirskog stadiona na zagrijavanje. U tom trenutku na stadionu je nastala prava erupcija oduševljenja uz poklike: “Hrvatska! Hrvatska!” koji su odjekivali nekoliko minuta.

Petnaestak minuta prije početka utakmice cijeli stadion, zajedno s pokojnim Tomislavom Ivčićem, zapjevao je: “Ustani bane, Hrvatska te zove, ustani bane Jelačiću…”. Golemi zbor od 30 tisuća ljudi pjevao je pjesmu koja se tih dana pjevala u cijeloj Hrvatskoj.

On je to ovako opisao. „Da je to bio san, a nije, bilo bi previše. Nikad to neću zaboraviti”.