LEGENDE VATRENIH KOMENTIRAJU ZA DNEVNO, ŠTIMAC NIJE BIRAO RIJEČI: ‘Sramota za klubove koji sudjeluju u tom cirkusu’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Reakcije na pokretanje Superlige od strane bogatih klubova ne jenjavaju, a ni hrvatski nogometaši ne bježe od svojih razmišljanja.

Dok je većina na strani Uefe i poimanja nogometa na dosadašnji način, neki ne vide ništa čudnoga u tome što se događalo.

Istina, ne daju opravdanje, ali govore da se tako nešto, s obzirom na to što se sve u zadnje vrijeme događalo, tako nešto i očekivalo.

Robert Prosinečki nije iznenađen

Jedan od onih koji vele da se ovo moglo predvidjeti je i Robert Prosinečki, igrač s bogatim iskustvom i iz Dinama i Crvene Zvezde, ali i iz Reala i Barcelone. On ističe da uopće nije iznenađen takvim raspletom situacije. Naprotiv…

‘Nešto sam slično predviđao otprilike prije nekih desetak godina. Tako vam to ide. Nisam sad ja ni pametan ni mudar, to je jednostavno tako, krenulo je u tom pravcu i tako završava. Ovako, nogomet i obrtanje novaca u nogometu išao je na način da su bogati postali još bogatiji, a siromašni još nemoćniji. I to je to. Korporacijski sponzori su baš to željeli, klubovi su plaćali igrače u stotinama milijuna nečega, tako da je ta razlika rasla’Sada je došao netko tko je to sve okupio i ne pita za novac da bi se takva liga igrala. Paralela s NBA ligom je tu, postoji publika, bogata, moćna, mi samo tonemo. Niti nas se pita. ajme ovako, možemo mi biti protiv Superlige, ali dajte razmislite, zar ne bi gledali utakmicu Reala i Barcelona, Liverpoola i Reala više puta u godini. Te utakmice imaju svoju publiku i privlače sponzore. I završena priča.’









Igor Štimac prozvao klubove iz Superlige

S druge strane, Igor Štimac, čije je iskustvo također neprocjenjivo, ipak vidi poantu da se nogomet ovakvim raslojavanjem oštećuje. On drži da se nogomet toliko promijenio da to više nije igra otprije nekoliko dekada…

‘Osobno mislim da je to sve skupa sramota za klubove koji sudjeluju u tom cirkusu. Ljudi koji ih vode sramota su nogometne obitelji i vlastitih navijača, a većina njih su pohlepni kapitalisti zbog kojih nogomet već godinama gubi svoj šarm i identitet. Dvadesetak godina se nekontrolirano troši na enormne transfere i provizije menadžerima, a posljednjih deset godina su se pravila nogometne igre promijenila do te mjere da se pitam je li nogomet još uvijek hrabra i kolokvijalno rečeno ‘muška’ igra ili je postao balet. Uefa se godinama opire sličnim prijetnjama ‘velikih klubova’ ali sada je vrijeme da pokaže zube i snagu. Pandemija je ubrzala pucanje po šavovima, ali ovaj balon se napuhivao posljednjih dvadeset godina i bilo je pitanje trenutka kada će doći do ovoga. Ne znam postoji li nada da nogomet postane ono što je bio.’