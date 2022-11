LEGENDARNI VATRENI ‘ZAPALIO’ SRBE: ‘Sve je posložio, sad je to isto kao Hrvatska!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Uoči početka Svjetskog prvenstva, Hrvatska se nada napadu na novi veliki uspjeh na najvećoj pozornici. Do sada, najviše se pamte bronca iz 1998. u Francuskoj i srebro prije četiri godine u Rusiji, a u prvom od ta dva uspjeha, na terenu je veliku ulogu imao Robert Prosinečki, u sjajnoj veznoj liniji u kojoj su bili i Zvonimir Boban i Aljoša Asanović.

Danas Vatreni također imaju velike majstore u sredini terena. Glavne uloge imaju Luka Modrić, Marcelo Brozović i Mateo Kovačić, jaki aduti velikih klubova, Real Madrida, milanskog Intera i Chelseaja, a u pogledu prema SP-u kojem je domaćin Katar, tu su ponovno i velika očekivanja.

Dio svojih dojmova o onome što Hrvatska može Prosinečki je približio razgovarajući za srpski Mondo, s naslovom koji otkriva velike ambicije i očekivanja. “Piksi je posložio Srbiju, sad je ista kao Hrvatska!”, stoji u naslovu na srpskom portalu, s prikazom stanja uoči početka SP-a.





‘Teško je ponoviti Rusiju’

Put do srebra na prošlom SP-u pokazao je što Hrvatska može, no Prosinečki smatra da je to jako teško ponoviti. Puno toga bit će na leđima Luke Modrića, kako je istaknuo. “Hrvatska ima dobru reprezentaciju, mogu reći solidnu ekipu s dobrim, mlađim igračima. Ipak sve ovisi o tome kakav će biti Luka, vođa ove momčadi”, opisao je legendarni Žuti za Mondo.

“Hrvatska će proći grupu, a poslije, u nokaut fazi je sve moguće. U pitanju je ekipa koja zna i igra dobro, pa se rezultatski gledano nikad ne zna s Hrvatskom! Imaju kvalitetu, u pitanju je spoj mladih i iskusnijih igrača, tako da najprije neka prođe grupnu fazu, a onda može biti svašta. Da ponovi Rusiju – teško, ali može biti vrlo zanimljivo prvenstvo za Hrvatsku”, rekao je Prosinečki.

Pohvale bivšem suigraču

Govoreći o Srbiji, legendarni Vatreni također je istaknuo velika očekivanja, hvaleći posao koji je na klupi obavio izbornik Dragan Stojković, njegov nekadašnji suigrač iz Crvene zvezde, iz uspješnih dana obojice na terenu. Prosinečki je opisao što je to donio slavni ‘Piksi’.

“Srbija je dugo imala problema, nije uspijevala kvalificirati se na velika natjecanja, a kad bi to i uspjela, nije prolazila prvi krug. Mislim da je ‘Piksi’ napravio dobru atmosferu, ulio je momčadi samopouzdanje da su dobra reprezentacija. I do sada su pojedinačno bili dobri, a sada su i kolektivno. ‘Piksi’ je to donio, bit će im teško, ali vjerujem da će biti drugi u grupi iza Brazila koji je po meni prvi favorit za titulu prvaka”, rekao je Prosinečki o poslu koji Srbiju čeka u skupini s Brazilom, Švicarskom i Kamerunom.

‘Sasvim druga reprezentacija nego ranije’

“Generalno, mislim da mogu biti jako dobri. Pojedinačno su jako dobri, izbornik im je dao drskost kakvu je i on imao kao igrač, tako da sad izgledaju jako, jako dobro. Manje-više isto kao i Hrvatska nakon eventualnog prolaska skupine”, dodao je Prosinečki kako vidi situaciju prije početka SP-a.

“Srbija je pobijedila u Portugalu, pa nedavno bez problema dobila Norvešku s jednim Erlingom Haalandom u Ligi nacija. To je jedna sasvim druga reprezentacija nego ranije, kada su imali dobre pojedince, ali nikad dobar kolektiv. ‘Piksi’ je to sve posložio i izgledaju jako dobro. Sve je moguće”, zaključio je Veliki Žuti govoreći o Srbima.









‘Hrvatska pobjeđuje kada je najvažnije’

Prosinečki je za srpski portal otkrio i kakva očekivanja vladaju u Hrvatskoj, naviknutoj borbi za drugi krug na velikim natjecanjima, a zatim i s pogledom na veće stvari.

“Imao sam sreću da sam igrao na dosta Mundijala, što je vjerujem najvažnije za svakog nogometaša. Još kada se ostvari i rezultat, kao mi u Francuskoj 1998. godine kada smo bili treći… Evo, nadmašila nas je ova generacija iz Rusije koja je bila druga. Hrvatski nogomet dolazi do velikih rezultata i u suštini, hrvatska reprezentacija pobjeđuje kada je najvažnije. Nogomet je specifičan, mi u Hrvatskoj puno očekujemo od ove momčadi, da napravi novi uspjeh”, istaknuo je legendarni Vatreni.