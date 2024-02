Legendarni Vatreni ne vjeruje u ‘europske Modre’: ‘Puno su bolji od Dinama, neće imati problema’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

S obzirom na situaciju na tablici i da je svaka utakmica borba za preživljavanje navijači Dinama su pomalo i zaboravili da Dinamo igra playoff Konferencijske lige. Četvrto europsko proljeće u 6 godina.

Protivnik je najteži mogući, a to je španjolski velikan Real Betis. Prvi susret igra se u četvrtak u 21 sat u Španjolskoj. Susret je za španjolske medije najavio i bivši Vatreni, Robert Jarni, koji je u Betisu ostavio veliki trag.

“Dinamo ne igra dobro posljednjih tjedana. Ima puno uspona i padova. Smatram da Betis ima puno bolju momčad. Ali kada se igra ovakav tip utakmica na ispadanje, u kojima jedna momčad nije na razine druge, potrebno je biti spreman i odigrati sa 100 posto mogućnosti. U protivnom, ako inferiorna momčad zabije prvi gol, može se svašta dogoditi.”

Problemi s ozljedama

Jarni je zatim dodao: “Budu li igrali kako igraju u svojim ligama, Betis neće imati problema. No popusti li samo malo, premda to bilo na 70 do 80 posto mogućnosti, onda se može svašta dogoditi. Dinamo je pod manjim pritiskom, nema ništa za izgubiti. Svjestan je da je Betis bolji.”

“To su mi bile najbolje godine u karijeri”, istaknuo je Jarni koji je u zeleno-bijelom dresu skupio 113 nastupa i zabio 19 golova. “Bio sam u mnogim ekipama izvan Hrvatske, ali nigdje tri godine kao u Betisu”, rekao je nekadašnji branič Real Madrida, Juventusa, Barija, Torina, Las Palmasa i Panathinaikosa.

Komentirao je i EURO u Njemačkoj: “Ondje će nam Luka biti potreban. Nadamo se da će igrati kao ranije i kako je igrao za Real Madrid. Sigurno će odigrati dobro, premda će trebati igrati više u Real Madridu kako bi došao spremniji na to prvenstvo.”

Za kraj dao je osvrt na Modrićevu sezonu: “Također sada, s 38 godina, može odigrati jako dobro. Ali kada ga vadiš iz igre i ne stavljaš od početka utakmice… Ulazak u posljednjim minutama nije dobar za njega.”