LEGENDARNI VATRENI NAPRASNO ODLAZI? Priča se da je sve ‘puklo’, teško se uklopio…

Uoči hrvatskog početka na Svjetskom prvenstvu u Katru, dolazi neočekivana vijest povezana s legendarnim Vatrenim, jednim od srebrnih sa SP-a u Rusiji.

Kako tvrde mediji u Grčkoj, postignut je dogovor kojim iz tamošnjeg Olympiacosa odlazi Šime Vrsaljko, sa sporazumnim raskidom ugovora koji je bio potpisan do ljeta 2025. godine. Bude li potvrde, bio bi to kraj suradnje nekadašnjeg Vatrenog i kluba kojem je pristupio tijekom ljeta, uoči sezone koja je u tijeku.

According to @to10gr,





Sime Vrsaljko and Olympiacos have mutually agreed to the termination of the Croatian RB’s contract.

This is yet another departure that comes as expected going into the break.

Best of luck on your future endeavors Sime!#OlympiacosFC #Transfers pic.twitter.com/uXxQV65UUC

— Gate 7 International (@Gate7Intl) November 21, 2022