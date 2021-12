LEGENDARNI VATRENI: ‘Mali me vrtio 1 na 1, pomislih gotovo je, ispostavilo se da je to bio…

Kroz svlačionicu zagrebačkog Dinama prošlo je mnogo ikona i legendi, a jedna od njih zasigurno je jedan od osvajača bronce sa SP-a u Francuskoj, Silvio Marić.

U tri navrata je igrao za Modre, između ostalih klubova, te kao rođenom Zagrepčaninu, Dinamo mu puno znači.

U poznatom “Podcast Inkubatoru”, Marić je govorio neke od anegdota s Dinamovih treninga, ali i o uzajamnoj ljubavi njega i grada Zagreba.

“Mali me vrtio 1 na 1”

Marić se kao 30-godišnjak vratio u Dinamo nakon dvije godine izbivanja, zenit karijere mu je prošao, no još je bio koristan kao ‘adut s klupe’.

“Na treningu smo igrali vježbu ‘čovjek na čovjeka’ na dva gola. Svakom igraču bi bio dodijeljen partner te ti ne bi smio napadati nikog drugog osim njega i obrnuto. Partner mi je bio neki mali Modrić. Čekam ga da pogriješi pa da mu ukradem loptu i zabijem gol. No, mali mi se stalno odvajao, radio probleme i u tom trenutku pomislim, gotovo, kraj karijere. Nekoliko godina kasnije sam shvatio da taj ‘mali’ nije samo meni radio probleme, radio je probleme svima”, ispričao je zanimljivu anegdotu Marić.

Marić je u razdoblju od 2003. pa do 2005. godine igrao za grčki Panathinaikos s kojim je osvojio duplu krunu te su ga ‘molili’ da ostane, no on se odlučio vratiti u Zagreb te treći put obući Dinamov dres.

“Molili su me da ostanem, no nisam htio, htio sam se vratiti u Zagreb. Ja volim Zagreb, 90-ih sam bio ‘faca’ u Zagrebu, ljudi su me voljeli, čak i policajci…ma bio sam tretiran kao kralj!”, našalio se ‘Mara’.

