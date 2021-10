LEGENDARNI TRENER O POSRTAJU DINAMA: ‘Uprava je u Međugorju, to nije normalno!’

Autor: J.Č

Ilija Lončarević gostovao je na SPTV – u u emisiji “Sport nedjeljom”.

Naš legendarni stručnjak je u programu urednika Ante Breke pričao o raznim temama, a dotaknuo se i zagrebačkog Dinama te problema koji se vežu uz njega.

“Optimistični smo, ali ne i realni. Kada prodaš tri-četiri igrača, nemaš pravo reći da si favorit protiv Rapida. Smeta me što je naš optimizam zasnovan na nerealnim osnovama. To prenosimo i na igrače, a onda se to vrati kao bumerang. Također, Dinamu je uprava u Međugorju. Mislite li vi da je to normalno i dobro?”, započeo je Lončarević.

Obrana – zabranjena riječ

Nastavio je Ilija sa zanimljivim komentarima:

“U Dinamu je zabranjena riječ – obrana. Već sam rekao nešto slično prije, pa su me kritizirali. Dinamovi najtalentiraniji klinci odgojeni su da ne igraju obranu. Odu van, nauče ovo o čemu pričam, pa onda opet dođu i onda opet zaborave igrati obranu. Postanu kao gastarbajteri. Vani su najbolji, a ovdje to baš i nije tako jer im država to omogućava. To je najveći Dinamov problem.”

Dao je svoj osvrt i na HNL.

“Liga nam je sve atraktivnija i bolja, ali navijača je manje nego ikada. Djecu odgajamo na pričama o milijunima, to je greška. Bavimo se kafanskim analizama i tračanjem. Dinamo je godinama najbolji, a jedva skupi nekoliko tisuća navijača na tribinama. To nije normalno”, zaključio je Lončarević.

Cijelu emisiju možete pogledati – OVDJE.