LEGENDARNI TRENER MODRIH ZA DNEVNO! ‘Otkrit ću vam gdje točno leži Dinamov adut protiv Viktorije’

“Ma, rezultat uopće nije loš”, veli Otto Barić, nekadašnji trener Dinama, brojnih klubova i reprezentacije. “To je rezultat koji mobilizira, isto bi bilo i da je primjerice ostalo 1-1”, još će on. “Mora se pobijediti u uzvratu, je li”?

O igri veli:

“Osjetio se pad u nastavku, što i ne čudi jer Viktorija je dobra momčad, već dokazana u europskim utakmicama, čini mi se da su se malo uplašili nakon primljenog gola. No, to je postava koja zna igrati riskantno, visoko. Dinamo je isto morao izgledati, više, otvorenije u nastavku. No, svi igraju nogomet na isti način, kad suparnik napadne braniš se, umjesto da i ti njega napadneš. No, za to je potrebna velika snaga, pitanje je koje to momčadi u svijetu uopće imaju. Zato kritizirati Dinamo odveć zbog tog segmenta nije potrebno. To su naše želje, znate obični ljudi ne znaju koliko nogomet zahtijeva napora”.

Dinamove šanse u uzvratu?

“Jako dobre! Tu je na djelu sad strpljenje. Bitno je ne primiti gol, obrana će tu biti na pravom iskušenju. To će utakmica biti prepuna taktičkih elemenata, riskirati će se tek u njenom zadnjem dijelu. Dinamo nije slabiji suparnik, iako je izgubio. Viktorija sigurno nije željela primiti gol u svom dvorištu, i tu sad leži Dinamov adut. Olmo je sjajan igrač, volio bih kad bi ga vidio i više s loptom”.