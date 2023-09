Legendarni Talijan vodit će Tursku protiv Vatrenih u Osijeku

Izbornička stolica sljedećeg protivnika Vatrenih u skupini za plasman na Europsko prvenstvo u Njemačkoj Turske još se nije ni ohladila, a već je poznato ime novog izbornika.

Kako smo već pisali, samo prije nekoliko sati turski savez smijenio je izbornika Stefana Kuntza, da bi ga na klupi turske naslijedio legendarni Talijan, Vicenzo Montella.

Montella nije stranac u turskom nogometu, radio je kao nogometni direktor u Adana Demisporu od 2021. godine, a sada će se po prvi put okušati u vođenju reprezentacije.

Vincenzo Montella becomes new Turkey national team head coach on three year contract 🇹🇷🤝🏻 #Turkey

Agreement reached on Tuesday and set to be completed. pic.twitter.com/1mwv5DDgGT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2023