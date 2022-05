LEGENDARNI RAKETA NE RAZMIŠLJA O PENZIJI: Možda bi Dalić ipak trebao razmisliti o njemu

Njegova Sevilla bila je prejaka ove sezone u Europa ligi za Dinamo, a iako sezona andaluzijskom klubu nije donijela neki trofej, Ivan Rakitić zadovoljan je na kraju osvajanjem četvrtog mjesta i plasmanu u kvalifikacije za Ligu prvaka.

Tako je Ivan dao veliki intervju za Diario de Sevilla u kojem je rekao kako još nema namjeru “okačiti kopačke o klin” bar pet sezona.

“Nadam se da će mi produžiti ugovor na još pet sezona”, izjavio je uz smijeh bivši Vatreni, pa nadodao:

“Najvažnije je da ostanem sve dok ja vidim da mogu doprinositi ekipi. Izuzetno sam zadovoljan pa ne razmišljam o drugim stvarima, niti drugim mjestima, niti bilo čemu drugome”.

Zadovoljni sezonom

“Ne razmišljam o nikakvom umirovljenju jer obožavam nogomet i želim igrati sve što se može. Hoće li to biti godinu, dvije, tri ili pet godina već ćemo vidjeti. Ovdje ću biti sve dok budem vidio da sam sposoban natjecati se i pomagati”, rekao je Rakitić, koji je ove sezone je nastupio u 46 utakmica i pritom zabio sedam golova uz sedam asistencija.

“Želim i dalje napredovati. Za mene je najvažnije pomagati ekipi, pa je sve što je dobro za ekipu dobro je i za mene”, rekao je Rakitić pa zaključio:

“Klub će treću godinu zaredom igrati u Ligi prvaka, a prvi dio ove sezone je bio povijesni, spektakularan. Bila je ovo teška godina ali poslužit će nam za ono što dolazi”.

We ended this season on a positive note. Thank you fans for your support. See you in July!









— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) May 22, 2022