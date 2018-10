Photo by Dan Istitene/Getty Images

LEGENDARNI NOGOMETAŠ ZBOG MODRIĆA NAPAO MESSIJA I RONALDA: ‘Možda će me koštati, ali moram ovo reći’

Jedan od najboljih igrača malog nogometa u povijesti, Portugalac Ricardinho, silno je razočaran nedolaskom nekadašnjih najboljih igrača svijeta, Cristiana Ronalda i Lionela Messija na dodjelu FIFA-inih nagrada prošloga tjedna.

Ronaldo i Messi nisu došli na gala-večer u Londonu na kojoj je Luka Modrić proglašen najboljim igračem svijeta, a to su im zamjerili mnogi pa čak i igrač futsala, legendarni Ricardinho.

“Možda me bude koštalo ovo što ću reći, ali teško mi je vidjeti da netko koga mi cijenimo i idealiziramo i da netko tko je uzor djeci napravi to. “Ne znam koji je razlog njihovog nedolaska, ali znam da je pobjednik, tko god on bio, zaslužio njihov pljesak”, napisao je Portugalac na Twitteru.