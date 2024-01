Legendarni nogometaš progovorio o borbi s depresijom: ‘Lagao sam jako dugo’

Sve češće u medijima pojavljuju se priče bogatih i slavnih ljudi, koji unatoč činjenici kako imaju financijski sređene živote, pričaju o svojoj borbi protiv bolesti modernog doba, depresiji.

Jedan od onih koji je odlučio javno istupiti oko tog problema je i najbolji napadač Arsenala svih vremena Thierry Henry, koji je priznao kako se borio protiv depresije tijekom i poslije karijere.

Slavni Francuz je otvoreno progovorio o vlastitoj borbi protiv depresije u podcastu Diary of a CEO i otkrio je kako se borio s mentalnim problemima, sumnjama i potrebom za odobrenjem od strane oca tijekom karijere.

Thierry Henry (EXCLUSIVE): “I Cried Every Single Day”, Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad’s Love!

I had the pleasure of sitting down with one of the Gods of the game – Thierry Henry.

During our conversation, we discussed things that he’s never… pic.twitter.com/COSMAEvcvi

— Steven Bartlett (@StevenBartlett) January 8, 2024