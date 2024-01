Legendarni nogometaš je ozbiljno bolestan: ‘Svaki šok za njega može biti fatalan’

Na oproštaju od 2023. i ulasku u novu godinu, u Njemačkoj su zabrinuti zbog zdravstvenog stanja svoje igračke i trenerske legende, danas 78-godišnjeg Franza Beckenbauera. Slavni Kaiser je ozbiljno bolestan, a o njegovoj borbi s Alzheimerovom bolešću govorio je brat Walter. O tome pričao u dokumentarcu o njemačkoj legendi čije se prikazivanje najavljuje sutra na ARD-u.

“Ne osjeća se dobro. Ako bih vam rekao da je dobro, lagao bih, a ne volim lagati”, kaže brat legendarnog njemačkog nogometaša.

Ima boljih dana, ima i onih lošijih, no stanje zabrinjava.

