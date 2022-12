LEGENDARNI NOGOMETAŠ (49) ZAVRŠIO U BOLNICI: Ovu godinu željet će što prije zaboraviti

Ova godina nije bila za pamćenje legendi Ajaxa, Arsenala i Barcelone Marcu Overmarsu, koji je doživio moždani udar i hitno je hospitaliziran.

Nizozemac trenutno obnaša poziciju sportskog direktora belgijskog Royal Antwerpa se prema prvim informacijama Overmars dobro oporavlja.

Kako su potvrdili iz kluba u pitanju je bio blaži moždani udar, a iz Antwerpa su kratko objavili:

“Overmars se dobro oporavlja, ali neko će vrijeme morati mirovati”, obavijestili su iz kluba.

Godina za zaborav

Marc Overmars je imao lijepu karijeru za navedene klubove i reprezentaciju Nizozemske, a 49-godišnjak do početka godine bio je na poziciji tehničkog direktora Ajaxa.

No tada su ga optužili za seksualno uznemiravanja zbog poruka neprimjerenog sadržaja koje je slao kolegicama i brzinski je smijenjen s funkcije u Ajaksu.

Royal Antwerp sporting director Marc Overmars has been admitted to hospital after suffering what his club called "a mild stroke".

— BBC Sport (@BBCSport) December 30, 2022