LEGENDARNI MIŠO KOVAČ NA RUBU SUZA ZBOG ODLUKE NA ŠUBIĆEVCU! ‘Ja kao Šibenčanin se sramim!’

Autor: F.F

Zapadna strana, točnije tribina, kultnog Šubičevca postala je ‘elitna’. Kako prenose dalmatinski mediji, na tu tribinu neće moći doći stanovnici ostale tri županije Dalmacije.

Stanovnici Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije tako neće moći ući na zapadnu tribinu na Šubičevcu.

To je iz takta izbacilo legendarnog Mišu Kovača koji je svoje nezadovoljstvo ispričao za Dalmatinski portal.

‘Na rubu suza’

“To što sam ja sada pročitao je sramota! Šibenik je poznati grad, ali mora znati da je to Hajduk, Hajduk je pojam Dalmacije. Šibenik je dalmatinski grad, okružen selima. Ja bi volio da ti Šibenčani koji vladaju shvate da su oni centar Dalmacije, a da je Split načelnik svima njima! Prema tome, moramo poštivati ljude koji vole Hajduk, a ne pljuvati ih i zabranjivati im. To nije u redu, to je sramotno, ja kao Šibenčanin se sramim!”, poručio je Mišo.

Iz NK Šibenika odgovorili su na pobune navijača Hajduka:

“Mi smo dali karte u prodaju za navijače Hajduka istočnu tribinu, koliko možemo. Znamo da je to malo, ali u dogovoru s policijom, išli smo na to da poduzmemo sve da na tribinama nema nereda. Izgleda ružno, ali dogodit će se da kad padne gol, ovamo imamo Funcute, a tamo Torcidu; može doći do nereda, a to nam ne treba!”