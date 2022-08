LEGENDARNI KLUB DOBIO NOVE VLASNIKE: Ibro i Rebić pod kapu dvije super zvijezde

Veliki talijanski klub AC Milan danas je dobio novog vlasnika u obliku američke investitorske tvrtke RedBird Capital, koja se udružila s vlasnicima najtrofejnijeg bejzbolskog MLB kluba New York Yankeesima.

Ovaj konzorcij, u kojem dio kapitala imaju investirano i NBA super zvijezda LeBron James i popularni Drake, otkupio je AC Milan od tvrtke Elliot za 1.2 milijarde eura.

Po ugovoru RedBird Capital bit će većinski, dok će Yankee Global Enterprises imati manjinski vlasnički udio u klubu. Inače RedBird je jedan od vlasnika Liverpoola i MLB momčadi Boston Red Soxa.

Ostati na vrhu

Novi vlasnici su objavili kako im je cilj “zadržati Milan u vrhu europskog i svjetskog nogometa”, a priliku za dokazivanje imati će i protiv Dinama u skupini Lige prvaka.

AC Milan je prošle sezone osvojio naslov svoj 19. nakon 11. godina čekanja, a na osvajanje Lige prvaka čeka se još od 2007. godine.

Milan have new American owners. RedBird Capital Partners have completed a $1.2 billion takeover. 🇺🇸

The new consortium includes funding from the @Yankees. ⚾️@KingJames and @Drake will also become passive investors at the club. 🏀🎤 pic.twitter.com/HfUpnvTZxw

