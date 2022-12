LEGENDARNI HRVAT IMA NOVI KLUB: Karijeru nastavlja u velikanu iz susjedstva

Iako mu zadnja epizoda u susjedstvu nije prošla onako kako je očekivao, već se par dana pisalo kako je jedan od glavnih kandidata za klupu FK Sarajevo Robert Prosinečki.

Kako donose Sportske.ba Pros je u Sarajevu već tri dana kako bi dogovorio uvijete s BiH Premijerligašem i izgleda kako je sve gotova stvar.

Prosinečki je razgovarao s prvim čovjekom FK Sarajevo Ismirom Mirvićem i kako se doznaje Robert je pristao na uvijete i postat će novi trener kluba.

Uskoro predstavljanje

Podsjetimo, Prosinečki je bio i izbornik BiH, ali nije uspio plasirati ‘Zmajeve’ na Europsko prvenstvo te je sporazumno raskinut ugovor, a na klupi ga je naslijedio Bugarin Ivajlo Petev.

Po pisanju medija iz BiH Robert Prosinečki bit će predstavljen kao novi trener FK Sarajevo u petak, a navijači bordo kluba nadaju se kako će s njim uspjeti se vratiti na put stare slave.

Robert #Prosinecki is in Sarajevo for final negotiations with FK #Sarajevo according to Avaz pic.twitter.com/Nisa7pUcX8

— BiHFootball (@BiHFootball) December 5, 2022