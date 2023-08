Legendarni Gigi Buffon završio karijeru: Oprostio se od navijača emotivnom porukom

Jedan od najboljih, ako ne i najbolji golman u povijesti nogometne igre, legenda Juventusa i Italije, Gianluigi Gigi Buffon, završio je profesionalnu nogometnu karijeru.

Buffon se u svojoj 45. godini odlučio ‘objesiti rukavice o klin’, a od navijača se oprostio emotivnom porukom preko društvenih mreža.

“To je sve! Dali ste mi sve. Ja sam vama dao sve. Napravili smo to zajedno”, napiso je Gigi na svojem Instagram profilu.

Rekord do rekorda

Buffon je vratarsku karijeru počeo u Parmi, a onda prelazi u Juventus 2001. godine, za tada rekordnih 52,88 milijuna erua i u ‘Staroj dami’ proveo je 20 godina karijere.

Nakon 20 godina u Juveu, u kojem je ostao i kada je klub izbačen u Serie B, Buffon je otišao u PSG, da bi na kraju karijeru završio tamo gdje je i sve počelo, u Parmi.

Gigi Buffon on his debut for Parma. The rest is history! 🐐 pic.twitter.com/bHTHC3KK79

— 90s Football (@90sfootball) August 2, 2023