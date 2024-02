Legendarni Englez šokirao priznanjem: ‘To nisam bio ja kada sam se nalazio na terenu’

Nad karijerom svakog nogometaša tijekom svake utakmice, svakog treninga, neopreznog starta nadvija se strah od ozljede, a za jako puno nogometaša znamo reći kako više nije onaj stari kao prije ozljede.

I zaista niska nogometaša je jako duga, od naših ne možemo se ne sjetiti Marka Pjace, onam pravom Ronaldu braniči su uništili karijeru, isto kao i Eduardu, a među njih spada i legenda engleskog nogometa Michael Owen.

Owena svi pamtimo po sjajnom prodoru protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, kada je Engleska njegovu solo akciju i gol vidjela kao osvetu za Maradoninu čaroliju nešto više od desetljeća prije.

On this day 25 years ago, Michael Owen scored THAT iconic goal against Argentina at the World Cup 🤩🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/NdF2k99Lj2

— SPORTbible (@sportbible) June 30, 2023