Legendarni bivši nogometaš prozvao Srbe: ‘Jel’ prvo trebam u zatvor da dobijem funkciju?’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prilike u srpskom nogometu su u posljednju godinu-dvije donekle zamaskirane boljim rezultatima reprezentacije koju vodi Dragan Stojković, iako se u Srbiji još čeka iskorak na velikom natjecanju, no lošija je slika drugdje, u upravljanju tamošnjim nogometom.

Raščišćavanju se nadao legendarni bivši nogometaš Nemanja Vidić, najpoznatiji po godinama u dresu Manchester Uniteda, koji je u dresu reprezentacije imao 56 nastupa i dva gola. Slavni stoper se u svojoj domovini nadao aktiviranju na čelu Nogometnog saveza Srbije, ali od toga je dignuo ruke zbog posebnih okolnosti o kojima je sada bio otvoren.





O tome je pričao za časopis NIN, opisujući kako stoje stvari.

Prozvao dvojicu jakih ljudi

“Zvezdan Terzić je bio u bijegu tri godine. Potom se vratio, bio u istražnom zatvoru, mjesecima. I onda izlazi iz zatvora i postaje – direktor Zvezde. Optužen je za malverzacije u OFK Beogradu, s transferima nogometaša, da je krao OFK Beograd. Znamo što se događalo poslije, taj klub je skoro ugašen. Otišao je u najniži rang. I to je zaboravljeno. A Terzić je tijekom sudskog postupka, koji je trajao duže od 10 godina, bio glavni direktor Zvezde! Za neke transfere je oslobođen, a neke druge optužbe su zastarjele. Da li je on izigrao sistem ili je sistem izigrao nas?” zapitao se Vidić.

“I kako to da Dragan Džajić, koji je bio u zatvoru i priznao da se bavio malverzacijama, i Zvezdan Terzić, koji nije dokazao nevinost, već su procesi protiv njega zastarjeli, vode dvije najveće organizacije u srpskom nogometu – FSS i Zvezdu? Jel’ i ja prvo trebam u zatvor da bih sutra obavljao neku funkciju u srpskom nogometu?” nastavio je poznati bivši nogometaš.

Vidić nije na tome stao. Bio je tužan zbog poruke kakva se šalje zbog ljudi koji vode nogomet u Srbiji.

‘Ponosan je što je bio u zatvoru’

“Terzić je ponosan na to što je bio u zatvoru, priča da je tamo upoznao puno kvalitetnih ljudi. Ima izuzetno dobar status u društvu, vozi dobar automobil, ima skup sat, putuje, kreće se u ‘visokom’ društvu i tako šalje poruke mojoj, našoj djeci, da je u redu ići u zatvor, da je to put da se ojača i dođe do uspjeha?” kazao je nezadovoljni Vidić.









Igrajući u inozemstvu, veliki bivši nogometaš se naviknuo na drugačije odnose, ponajprije u osam godina u Manchester Unitedu, a kasnije je bio u akciji i u dvije godine u milanskom Interu.

Za reprezentaciju je igrao od 2002. do ’11., stekao je iskustvo, no to iskustvo očito u dogledno vrijeme neće dijeliti s drugima na nekoj od važnih dužnosti u srpskom nogometu.

🗣️ Nemanja Vidic: “Kako to da Dragan Džajić, koji je bio u zatvoru i priznao da se bavio malverzacijama, i Zvezdan Terzić, koji nije dokazao nevinost, već su procesi protiv njega zastareli, vode dve najveće organizacije u srpskom fudbalu – FSS i Zvezdu?! To je pitanje koje svi… pic.twitter.com/65lbWH7REa — Belivuk (@prvorodjeni) November 30, 2023









Srbija će, pak, ovakvu sliku pokušati ukrasiti na terenu, koliko se to može, u potrazi za dobrim rezultatom na Euru dolazećeg ljeta u Njemačkoj. Koliko je stanje u tamošnjem upravljanju nogometom utjecalo na rezultate, pokazuje da je dolazeći Euro prvi za tamošnju reprezentaciju još od 2000. kada se igralo u Belgiji i Nizozemskoj.