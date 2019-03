Photo by Ian MacNicol/Getty Images

LEGENDA ZAPRIJETILA DALIĆU I HNS-u! ‘Nećete ga dobiti sljedeći put ako se ovo ponovi, niste u redu!

Autor: Dnevno.hr

Danas se u popularnom “terminu ručka” igra najveći derbi škotskog nogometa. Sastat će se tako u još jednom “Old Firmu”, Celtic i Rangers. Situacija je, kao što možete vidjeti na ljestvici ispod vrlo povoljna za današnje domaćine. Imaju veliku bodovnu prednost, tako su vrlo blizu novoj, osmoj uzastopnoj tituli državnog prvaka.

Ipak, uoči utakmice je na press-konferenciji bilo dosta burno, i to zbog jednog hrvatskog reprezentativca. Nije on jadan, ništa izravno skrivio, već se radilo o njegovoj ozljedi. Naime, Borna Barišić ima problema s butnim mišićem, i to nakon utakmice Mađarska – Hrvatska u Budimpešti.

To je razljutilo trenera Rangersa, donedavno veliku igračku legendu, Stevena Gerrarda. Neće moći računati na Barišića na kojeg se naljutio jer se prema Gerrardovim riječima, nije pojavio odmah nakon nastanka problema u klubu gdje bi ga preuzeli Rangersovi liječnici, već je još neko vrijeme ostao u reprezentaciji. Ljut je i na HNS…

“To je razočaravajuće, jer je trebao biti na raspolaganju. Postojala je mala šansa da se oporavi, ali nismo ga odmah dobili natrag. Mi mu isplaćujemo plaću, i zbog poštovanja prema klubu trebao je biti na prvom letu za Glasgow, gdje bi ga preuzeli naši liječnici”, rekao je menadžer Rangersa.

Najavio je i sankcije za slične slučajeve u budućnosti.

“Na ljeto ćemo promijeniti pravila za sve naše igrače. Ako se ne pojave na sljedećem letu, bit će kažnjeni”, nastavio je Gerrard.

Inače, u velikom škotskom derbiju moglo bi sudjelovati podosta hrvataskih igrača, ili pak onih koji su donedavno igrali u HNL-u. Nikola Katić, Eros Grezda, Filip Benković, Jozo Šimunović… Vidjet ćemo barem neke od njih.