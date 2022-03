‘NAZVAO SAM GA I ZAPLAKAO, SPASIO NAS JE’ Potresna priča bivšeg Vatrenog o tome kako ih je veliki čovjek izvukao

Autor: I.K.

Početak ruske invazije na Ukrajinu je proteklog tjedna na ukrajinskom tlu zatekao i hrvatske sportske zvijezde, a među njima, spas iz Kijeva tražio je i Darijo Srna, legendarni nekadašnji kapetan Vatrenih.

Nakon što je u igračkim danima postao jedan od najvećih igrača u povijesti Šahtara iz Donjecka, Srna je svoj put u klubu koji je u izbjeglištvu iz svojeg grada nastavio kao Šahtarov sportski direktor, a na toj dužnosti, s ostatkom momčadi bio je u Kijevu dok je započeo ruski napad. U Srnine misli se nakon toga vratio stres koji je prošao ranije u životu, uključujući i Domovinski rat, a potraga za spasom iz Ukrajine dobila je sretan kraj s obzirom na to da je sada na sigurnom, s obitelji, na kraju opasne avanture u kojoj je krenuo iz Kijeva na put kući preko Mađarske.

Bila je to velika drama kakvu su prošli i drugi u potrazi za spasom. Srna je svoj put približio u razgovoru za Sportske novosti, otkrivajući da iz glavnog ukrajinskog grada nije htio otići prvi s obzirom na to da je ondje u opasnosti bila cijela momčad. Dok je krenula akcija spašavanja, stupio je u kontakt s Aleksanderom Čeferinom, slovenskim nogometnim dužnosnikom na čelu Uefe.

‘U jednom trenutku sam zaplakao’

‘Nazvao sam predsjednika Uefe Aleksandera Čeferina, napravio sam to osobno’, približio je Srna, uz riječi da Šahtar s Čeferinom ima dobre odnose i da ga je upoznao i osobno, stječući dojam da bi Slovenac na čelu Uefe napravio sve što može kada je potrebno reagirati.

‘Predsjedniče, pomozite nam, trebamo vas’, tako sam mu se obratio, a u jednom trenutku sam i zaplakao’, opisao je legendarni Vatreni za SN. Kako je Srna dodao, Čeferinova reakcija je stigla, a momčad je na koncu dočekala spas, uključujući i bivšeg kapetana hrvatske reprezentacije.

Tražio pomoć za druge

Srna je iz Kijeva krenuo automobilom prema Mađarskoj, a dok je bio na putu, od Čeferina je tražio pomoć za ostatak momčadi koji je još bio u glavnom ukrajinskom gradu. Tada je u razgovoru sa Slovencem na čelu Uefe bio i Šahtarov Brazilac Moraes, a od Čeferina je potom stigla informacija da će brazilski igrači sa svojim obiteljima vlakom biti odvedeni u sigurnost. Spas je dočekao i talijanske igrače u klubu iz Donjecka.

Nakon svega, Srna je za slovenskog dužnosnika na čelu Uefe imao riječi pune hvale, ističući da Čeferinov najveći uspjeh nije što je iz male države došao do mjesta predsjednika krovne europske nogometne organizacije. ‘Najveći uspjeh mu je to što je veliki čovjek, pokazao je veličinu kada su je istinski trebali ljudi u velikoj drami. Nikada mu to nećemo zaboraviti, ja osobno, ali ni Šahtar, ni Ukrajinski nogometni savez, cijela Ukrajina, ali i svi dobri ljudi’, veli Srna za SN, dodajući i važnu ulogu koju je u akciji spašavanja momčadi imao Andrej Pavelka, prvi čovjek ukrajinske nogometne organizacije.

Moli za Ukrajinu

Poslije odlaska iz zemlje, Srna moli za Ukrajinu, gdje su ostali i domaći igrači njegovog Šahtara. Traži i što veću humanitarnu pomoć, a zahvaljuje svima koji su već pomogli.

‘Hvala svih Hrvatima, hvala cijeloj Hrvatskoj, svima koji pomažu. Tamo su ljudi koji se bore za svoju državu i za svoje domove. Mi znamo što to znači, meni je ovo već treći rat koji sam proživio u životu. Znamo svi da ne smijemo stati i predati se, svatko se treba boriti na svoj način’, istaknuo je velikan Vatrenih u razgovoru za SN, dodajući da će Ukrajini osobno nastaviti pomagati kako god može.