LEGENDA VATRENIH IZGLEDA NEPREPOZNATLJIVO! Jedva izbjegao smrt zbog greške liječnika, a sad još i ovo

Autor: G.I.Š.

Jedna od legendi hrvatskog nogometa nažalost je dobar dio svog života morao provesti po liječničkim ordinacijama, a sada se pojavio na jednom događanju i izgledom zaprepastio javnost.

Naime, Ivan Klasnić se pojavio bez kose na glavi, a za medije je otkrio što se zapravo dogodilo.

“Zarazio sam se s nekim virusom pa mi je otpala kosa. Liječnici su mi rekli da će mi se možda i vratiti, no to se ne zna”, rekao je on.

Problemi s bubrezima

Klasnić koji je imao veliku karijeru u Njemačkoj sada ima 41 godinu i tri transplantacije bubrega iza sebe. Osim toga mora redovito piti lijekove kako bi mu bubrezi normalno radili.

“Da imam problema s bubrezima saznao sam 2005. godine, nakon jedne operacije, a da moram na transplantaciju saznao sam krajem 2006. Kada sam to saznao prvo sam razmišljao što to znači za moju obitelj, a na kraju sam želio pokazati kako je moguće igrati i s takvim problemom”, rekao je on.

Ivan je za Hrvatsku nastupio na Euru 2008. godine s presađenim bubregom i zabio je gol , ali i taj već drugi organ nije dugo izdržao.

“Taj bubreg je proradio, ali je odjednom prestao raditi, pa sam nakon osam tjedana dobio bubreg od oca. A taj je radio devet i pol godina. Posljednje četiri godine, imam bubreg od jedne meni nepoznate žene koja je bila dvije godine starija od mene, ali je preminula”, istakao je Klasnić u intervjuu za “Večernji list”.









Dobio sud

Klasnić je na kraju otišao i na sud i tužio liječnike Werdera zbog njihove greške.

“Taj novac meni neće vratiti moje zdravlje, no neka to bude slučaj zbog kojeg će liječnici po njemačkim sportskim klubovima pažljivije iščitavati nalaze sportaša o kojima brinu od ovih Werderovih”, rekao je Ivan.

Danas on igra veteranski nogomet u njemačkoj i za sada se dobro osjeća i svi se nadamo kako će ga zaobići nove nedaće.