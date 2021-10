LEGENDA VATRENIH I BIVŠI KAPETAN O MODRIĆU: ‘Odlični smo prijatelji, obožavam ga!’

Autor: J.Č

Večeras se nastavlja Liga prvaka, igra se treće kolo, a u Ukrajini se sastaju Šahtar i Real Madrid.

Podsjetimo, ‘kraljevski klub’ je prošle godine u skupinama Lige prvaka dva puta kiksao protiv ukrajinskog kluba, ali Dinama iz Kijeva.

Španjolski listovi zato s oprezom pišu o Ukrajincima, a list AS odlučio je održati opsežan intervju s bivšim hrvatskim reprezentativcem te kapetanom Šahtara, Darijom Srnom.

Zanimala ih vjernost

Jedno od prvih pitanja koje su mu postavili bilo je kako je uspio provesti čak 15 godina u jednom klubu. To je pojava koja je u današnjem nogometu nezamisliva, čak ni Lionel Messi više nije u Barceloni.

“Prije nego sam stigao u Šahtar, predsjednik mi je obećao klub s odličnim igračima, sjajnim trenerom i divnim stadionom. Osvojili smo kup UEFA-e, stoga nije bilo potrebe napustiti Ukrajinu”, započeo je Srna.

Kada je bio u zenitu karijere, za Darija su se raspitivali mnogi, pa i Real Madrid.

“Bern Schuster me zvao. Zvao je predsjednika ili mog agenta, no do službene ponude na kraju nije došlo”, nastavio je bivši kapetan Vatrenih.

Luka Modrić

Španjolske novinare zanimalo je i čuje li se Srna s trenutnim kapetanom Hrvatske te ikonom Real Madrida, Lukom Modrićem.









“Luka i ja smo odlični prijatelji, baš jučer smo pričali. Obožavam ga jer se nije promijenio nakon četiri Lige prvaka i Zlatne lopte, ostao je isti. Ponosan sam na naše prijateljstvo i na naše partnerstvo u reprezentaciji”, izjavio je Srna pa nastavio:

“On je inteligentan i pravi sportaš, može igrati zauvijek ako hoće. I sam sam mogao nastaviti, imao sam ponude, ali treba znati kada treba stati.”

Darijo Srna je kroz karijeru nastupao za Hajduk, Šahtar i Cagliari.

Zbog vjernosti ukrajinskom timu zaslužio je mjesto sportskog direktora nakon umirovljenja.