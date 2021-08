LEGENDA SE IGRA VOJNOG ANALITIČARA: ‘Sve ovo što se događa u Afganistanu je van realnosti’

Autor: I.K.

Gianluigi Buffon, veliki talijanski golman koji se u 44. godini vratio u Parmu, klub u kojem je počeo karijeru, pokušat će pomoći svojoj momčadi u povratku u najjači rang natjecanja. Parma je prošle sezone ispala iz Serie A, čeka je puno posla u drugoligaškoj konkurenciji, a osim što ga zanima nogomet, iskusni čuvar meže bavi se i drugim stvarima.

U fokusu svjetske javnosti je Afganistan i talibansko ponovno preuzimanje zemlje nakon povlačenja američkih vojnih snaga. Buffon se na Twitteru osvrnuo na tu situaciju, stavljajući se u ulogu vojnog analitičara bar nakratko.

Velikom talijanskom golmanu su scene koje dolaze iz Afganistana donijele iznenađenje i žalost.

Izvan granica realnosti

‘Sve ovo što se događa u Afganistanu je van realnosti’, napisala je talijanska golmanska legenda na društvenoj mreži na kojoj ima 3,5 miilijuna pratiteljica i pratitelja.

‘Ne razumijem kako je došlo do tako brzog vojnog povlačenja, a očaj koji ljudi pokazuju je bolan i lomi srce’, dodao je Buffon, uz video na kojem ljudi trče oko aviona američkih zračnih snaga i primaju se za njega tražeći spas.

Tutto ciò che sta succedendo in #Afghanistan è surreale. Non comprendo il tempismo della ritirata militare, ma la disperazione di queste persone è dolorosa e straziante. pic.twitter.com/61nT50bpcw — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 16, 2021









Sezona pred vratima

Buffon je skrenuo u vode u kojima analizira i žali zbog situacije u Afganistanu uoči početka sezone u talijanskom drugoligaškom društvu. Prvo kolo Serie B igra se ovog vikenda, a Parma će prvi izazov imati u petak u gostujućoj utakmici protiv Frosinonea.

Legendarni golman vratio se u klub u kojem je počeo karijeru nakon što je najveći dio svojeg nogometnog puta proveo u Juventusu, prvo od 2001. do ’18., a zatim od preklani do završetka prošle sezone. U međuvremenu je bio u PSG-u, a svoju prvu epizodu u Parmi imao je od 1995. do ’01.