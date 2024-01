Legenda s hrvatskih terena velikodušno posuđivala novac prijateljima, a kasnije završio na ulici

Autor: Andrija Kačić Karlin

Puno je velikih majstora s nogometnih terena kasnije upalo u nevolje, kako u Hrvatskoj, tako i drugdje, a među sudbinama koje se pamte, bolno je odjekivala priča velikog majstora iz dresa Dinama, Ismeta Hadžića, koji je u jednom dijelu svojeg života, nakon završetka igranja, prošao tešku životnu borbu u kojoj izvlačenje i spas nisu došli lako.

Poslije karijere, veliki dinamovac prošao je tužno razdoblje u kojemu je živio u automobilu. Radeći u to vrijeme nešto po tržnicama, tražio je izlaz, a nakon što se pročulo u kakve je teškoće Hadžić zapao, Dinamo ga je povukao k sebi, dao mu posao trenera mlađih kategorija i spasio mu život.

Samozatajan, skroman, povučen i tih, imao je život toliko atipičan za nogometne zvijezde. On je u svom životu nakon nogometa došao do dna i kada su svi mislili da mu nema spasa, uspio se othrvati porocima i dotadašnjem načinu života, uspio je naći okrjepu među prijateljima, naći posao i živjeti kao sav normalan svijet.









Odličan na terenu

Karijera mu je bila lijepa, imao je podkraj i ponudu iz Las Vegasa za igranje malog nogometa. Ćiro Blažević je inzistirao na njegovom ostanku. Osamdesetih se u tadašnjoj državi od nogometa moglo lijepo živjeti, ali se nije mogla osigurati životna egzistencija.

Kako je Hadžić pričao, koštalo ga je njegovo dobročinstvo. Živio je svojim skromnim životom, a volio je malo, hajdemo to tako reći i ‘zalomiti’ onako – dok je bilo u džepu, bilo je i prijatelja. A kada se džep ispraznio, svi su prijatelji odjednom postali prezauzeti. Hadžija je ostao sam. Sam kao duh…

Sjetio se tada Hadžija da je ljudima posuđivao novac, pa je potražio te drugove da mu ga vrate, jer se, eto, našao u takvoj situaciji. No, odgovora od “prijatelja” nije bilo. Sve što je posudio, sve što je zaradio, nestalo je bez traga kod navodnih prijatelja.









‘Osjetio sam da sam izdan’

Nisam imao više kamo, osjetio sam da sam izdan”, pričao je godinama kasnije, nakon što se već oporavio.

Nije uspio prodati ni stan, a kasnije je ostao i bez njega. Izlaza nije bilo. Ostala mu je – ulica.

Spavao je Hadžić tada u Zapruđu u starom automobilu, skrivali su ga policajci iz tog zagrebačkog kvarta koji ga nisu prijavljivali zbog beskućništva.

‘Kako sam ja živio, to je bila uvreda i za klošare’

Sjećamo se njegovih riječi.

“Nisam bio čak ni klošar jer kako sam ja živio tih godina, bila je to uvreda i za klošare. Kupao sam se i brijao na Bundeku i tamo jeo zeleno voće. Zato mi je Bundek danas kao Azurna obala. Bio sam u jako, jako teškoj situaciji. Ostao sam bez svega. Posudio sam nekim prijateljima 80 tisuća maraka, a prijatelji se više nikad nisu javili”, pričao je i dodao:

“Kako je to počelo? Počeo sam prijateljima posuđivati novac, od 10 do 100 tisuća eura. Bio sam tako odgojen pa sam pomagao svima koji su me tražili. Sjedili bismo za stolom, a netko bi rekao: ‘Treba mi pet, deset tisuća da se izvučem’, i ja sam mu ih dao jer meni u tom trenutku nije trebalo. Nisam bio škrt. A onda je došla kriza. Ljudi nisu vraćali ili su vraćali premalo. Neki su me počeli i izbjegavati. Posebno sam bio slab kada bi spomenuli djecu.”

“I danas bih im vjerojatno za njih posudio. Ali shvatio sam tužnu istinu: ako hoćeš izgubiti prijatelja, posudi mu 100 eura. A onda sam još zaronio i u alkohol, pa mi je piće odnijelo i ostatke ostataka. Na dnu me našao Zlatan Arnautović, koji je preko novinara, pokojnog Ivice Šanteka, pokrenuo akciju za moje spašavanje”.

Jedan od velikih dinamovaca se kasnije uspio izvući, a napustio nas je 2015. godine…