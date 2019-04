LEGENDA PRED ZIDOM! Velikan Manchester Uniteda napravio je ono što nije smio – klađenje će ga stajati karijere!

Legendarni engleski nogometaš Paul Scholes optužen je za kršenje pravila Nogometnog saveza Engleske koja se tiču klađenja na sport.

Bivši veznjak Manchester Uniteda navodno se na nogometne utakmice između 17. kolovoza 2015. i 12. siječnja 2019. godine kladio 140 puta, pišu svi britanski mediji.

Engleski FA ima stroga pravila koja sprečavaju igrače, menadžere, agente i bilo koga tko je uključen u nogomet da se na njega i kladi.

44-godišnjak, koji je nedavno proveo 31 dan na klupi Oldham Athletica kao menadžer, ima udio od 10% dionica u engleskom petoligašu Salford Cityju.

Scholes ima do 26. travnja da odgovori na optužbe, a britanski mediji pišu da će vjerojatno dobiti novčanu kaznu i upozorenje te da neće biti teže kažnjen.

Sjajni veznjak osvojio je 11 titula prvaka Engleske u dresu Manchester Uniteda, a za reprezentaciju Engleske nastupio je 66 puta. 2013. godine otišao je u mirovinu i godinu kasnije postao suvlasnik Salford Cityja zajedno s bivšim suigračima braćom Neville, Ryanom Giggsom i Nickyjem Buttom.

