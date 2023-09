Legenda Partizana oduševljena Modrićem i Hrvatskom, a za Srbe imao poruku

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U Sloveniji se ovog tjedna održala humanitarna utakmica gdje su sudjelovale brojne nogometne legende. Cilj utakmice bilo je skupiti novac za stradale u potresu, a prikupljeno je nešto više od 3 milijuna eura.

Tamo je bio i Predrag Mijatović, legenda Partizana i bivši igrač Reala i Valencije. Mijatović se za Kurir osvrnuo na nastupe zemalja u regiji, a za Hrvatsku je imao samo pohvale:

“Pratim kvalifikacijske utakmice svih zemalja iz regije, to je sasvim normalno. Nadam se da će barem tri reprezentacije igrati na Europskom prvenstvu, što bi bilo fenomenalno. Nadam se da će se Srbija, Hrvatska i Slovenija kvalificirati, a ostalima će vjerojatno uspjeti za koju godinu.”





Fenomen Modrića

Mijatović zatim nastavlja: “Hrvatska je već prisutna na svim velikim natjecanjima, i ne samo to, već postiže i sjajne rezultate. Ne treba zaboraviti ni zadnja dva svjetska prvenstva gdje su bili drugi i treći, to je nevjerojatna stvar i teško je to ponoviti.”

Onda se dotaknuo i Luke Modrića: “Modrić je strašan… apsolutni je fenomen da sa 38 godina tako igra i tako se bori. Kažem mu to više puta, njegova kvaliteta je neosporna, ali koliko može istrčati, to je već velika stvar.”

Hrvatska je vodeća u skupini, a Srbija je druga s utakmicom više i istim brojem bodova kao i vodeća Mađarska. Srbiji bi ovo bio prvi plasman u povijesti na EURO. Slovenija vodi “mrtvu trku”. Ima 13 bodova i na vrhu je zajedno s Danskom dok su odmah ispod njih Finska i Kazahstan koji imaju 12.

Slovenija je zadnji nastup imala 2000. i zanimljivo tada su bili u skupini sa SR Jugoslavijom. Uzeli su 2 boda s remijem protiv Jugoslavije i Norveške, a s 2:1 poraženi su od Španjolske.