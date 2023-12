Legenda Hajduka otvorena: ‘Tita ne volim, a na SP nisam išao jer sam Hrvat i jer sam se križao’

Autor: Dnevno.hr/KIR

On je apsolutna legenda Hajduka, čovjek koji je ostavio duboki trag igrajući za splitski klub, a glasno je odjeknula njegova izjava u javnosti zašto nije zaigrao na Svjetskom prvenstvu 1974. godine. Vilson Džoni (73) rođen je u Splitu, korijeni su mu iz Prizrena, s Kosova čiji su prvaci jučer gostovali i izgubili u Zagrebu u Dinamovom dolasku do europskog prezimljavanja, a nastupio je četiri puta za reprezentaciju bivše Jugoslavije.

Džoni je u Hajduku igrao između 1969. i 1978. godine, u tom je periodu osvojio tri naslova prvaka Jugoslavije, pet naslova Jugoslavenskog kupa, dok je u Dinamu proveo sezonu 1978./1979., u kojoj je bio proglašen najboljim igračem bivše države.

U razgovoru za Večernji list Džoni je, između ostaloga, otkrio da nije volio Tita, a tvrdi da zna i zašto je nastupio svega 4 puta za reprezentaciju Jugoslavije. “Nisam volio Tita. Zašto? Zato što sam volio i volim Hrvatsku, i katolike, a on to nije volio. Bio je jugoslavenski nastrojen, to su bila takva vremena. Pozvao sam ga na kavu iz pristojnosti. Kada je on mene pozvao, pozvao sam i ja njega.”

O razlozima neodlaska na SP 1974.

Otkrio je Džoni i u kakvim je odnosima danas s Hajdukom. “Moj odnos s Hajdukom sada je u redu, idem na Hajdukove utakmice. Kos nije bio zaslužio predsjedničko mjesto, vrijeđao je nas veterane, na što sam burno reagirao: ‘Slušaj ti, konju, vrijeđaj ti nekoga drugoga!’. S Jakobušićem imam vrlo dobar odnos, korektan je momak, voli Hajduk i dat će sve za klub.”

Zašto nije bio na popisu putnika za SP 1974. u Njemačkoj?

“E, tada me Hajdukov predsjednik Tito Kirigin prevario. Izbornik Miljanić je uoči toga SP-a bio najavio: ‘Ako se netko od reprezentativaca ozlijedi, pozvat ću Džonija.’. I ozlijedio se bio desni bek Krivokuća iz Crvene zvezde, i meni već u Hajduku čestitaju na pozivu u reprezentaciju, a ono odjednom umjesto mene pozvan Peruzović. To je išlo od Tita Kirigina. Zašto? Zato što sam Hrvat i što bih se uvijek prekrižio na svakoj utakmici, a Peruzović ne. Nitko osim mene to tada nije radio na utakmici. Jednom mi je Tito Kirigin kazao da neću više igrati za Hajduk budem li još jednom to napravio na utakmici”, rekao je Džoni, pa dodao:

“Rekao sam mu da uvažavam njegovo mišljenje, ali da nema pojma zašto to radim. Pitao me zašto, a ja sam mu objasnio: Zato da mi Bog da zdravlja da se ne ozlijedim i da Hajduk pobijedi! Kad sam mu to rekao, umuknuo je.”