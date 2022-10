LEGENDA LIVERPOOLA ZAVRŠILA IZA REŠETAKA: Ono što su pronašli kod njega zaprepastilo je i policiju

Sve su češći slučajevi da se sportaši nakon prestanka karijere okrenu ilegalnim radnjama u kojima zbog svoje prijašnje karijere mogu biti i dosta uspješni pošto rijetko tko sumnja na njih.

Tako je mislio i nekadašnji igrač Liverpoola i Cardiff Cityja Layton Maxwell koji je pao s nevjerojatnom količinom droge, koju je sakrio na svojem imanju.

Kako pišu mediji iz Engleske Maxwell je bio dio udružene kriminalne skupine, koja je njegovu kuću u Cardiffu koristila kao sigurno mjesto za pohranjivanje velike količine droge i novca.

Ide na robiju

Tijekom racije policija je u kući bivše zvijezde Liverpoola pronašla više od 60 kilograma kokaina, ‘crack’ i heroin, čija je ulična vrijednost oko 50 milijuna kuna.

Uz sve to u njegovoj kući pronađeno je još i oko 20 milijuna kuna, a “BBC” tvrdi kako je mjesečno dobivao novac kao kurir od narkobosova.

Maxwell je bio član narko bande koja je došla pod prismotru još 2020. godine, kada je francuska policija do poruka s EncroChata i tu je informaciju proslijedila Britanskim kolegama.

Tako će Maxwell i trinaesteročlana ekipa dobiti zajedno oko 140 godina zatvora, a bivša zvijezda Liverpoola iza rešetaka provest će osam godina.

Veliki talent

Maxwell je imao 19 godina kada je zabio na svom debiju za Liverpool, ali odlazi iz kluba dvije godine kasnije. Iako je odigrao 14 utakmica za U21 reprezentaciju Walesa, karijeru je završio nižim velškim ligama.

Među njegovih 11 klubova bili su i Cardiff City, Barry Town, Swansea City i Carmarthen Town. Nakon što su njegovi igrački dani završili, Maxwell je postao inženjer Vodafona, a neko vrijeme trenirao je Cardiff Draconians u trećoj velškoj ligi.

