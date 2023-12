Legenda HNL-a prošla dramu u bolnici, a Hajduk ne zaboravlja: ‘Ma ne interesiraju mene tu pare’

Autor: Ivor Krapac

Puno je igrača koji su kroz godine ostavili trag na hrvatskim prvoligaškim terenima, a jedan od njih ostao je upamćen po nastupima u Zadru, Osijeku i Hajduku, sa sjećanjima koja traju.

Ta svoja sjećanja približio je Almir Turković, danas 53-godišnji bivši napadač tri hrvatska prvoligaška kluba. Pamti Zadar i Osijek, ali posebne uspomene ostale su iz razdoblja na Poljudu, o čemu je Turković govorio u ‘podcastu’ (In)direkt, čija će puna epizoda s njegovim gostovanjem biti izdana na prvi dan 2024. godine.

Kao najava, tu su bile riječi o Hajduku, prvo s opisom kako je 2003. postao igrač splitskih Bijelih.

Poveznica s pokojnim menadžerom

“Pokojni menadžer Dino Pokrovac pitao me želim li da mi on pronađe klub. Bio je veliki hajdukovac pa je nazvao Zorana Vulića, tadašnjeg trenera Hajduka. Vulić je rekao da dođem sutra ujutro u osam sati i potpišem ugovor. Odmah me i predstavio predsjedniku kluba i rekao mu da sam ja igrač koji mu treba za osvajanje naslov prvaka Hrvatske”, opisao je Turković svoj dolazak u Hajduk.

“Dok smo potpisivali ugovor, nismo ništa razgovarali o parama. Pare nisu tu nikog interesirale. Cilj mi je bio odigrati za Hajduk pa da mogu umrijeti. Potpisao bih i ‘džabe’, ni ne sjećam se kakav sam ugovor potpisao i na koliko”, dodao je umirovljeni napadač, vraćajući se i na razdoblje kakvo na Poljudu dugo ne pamte.

“Mi smo u to vrijeme uzeli pet trofeja – dva prvenstva, dva kupa i Superkup. Kada gledaš iz ove perspektive, Hajduk to nikad više nije napravio”, istaknuo je Almir Turković.

Pamti probleme sa srcem

Bila su to posebno lijepa vremena u karijeri nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine, s 11 nastupa u dresu nacionalne momčadi.









Nakon završetka igranja, Turković pamti i jednu puno težu epizodu. Dogodila se u ožujku 2019. godine, kada je završio u bolnici zbog problema sa srcem dok je radio s nižim kategorijama Sarajeva nakon okretanja trenerskoj karijeri. Na jednom treningu se srušio, kako su govorile tadašnje informacije, a potom je po dolasku u bolnicu bio uspješno operiran, s ugrađena dva stenta.

Uspio se oporaviti nakon što je prošao tu dramu sa zdravljem, a više od četiri godine nakon te teške epizode, prije ulaska u 2024. vratio se na sretnije dane, one s terena, pričajući o svojem razdoblju u Hajduku.