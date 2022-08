LEGENDA CRVENE ZVEZDE I JUGOSLAVIJE: ‘Znao sam Arkana, takvih tipova je bilo svuda, ali očito je bio drugačiji’

Autor: Dnevno.hr GIŠ

Legenda makedonskog nogometa, Vardara pa Crvene zvezde, Darko Pančev uvijek pobudi zanimanje, a ovaj put je progovorio o raspadu bivše države i njegovom iskustvu sa stadiona na Maksimiru.

Pančev je bio jedan od najboljih golgetera krajem osamdesetih godina u Jugoslaviji, a jedan je i od zaslužnijih što je Zvezda osvojila Ligu prvaka.

Ipak ono što je najviše zanimao sve zanimalo je njegov doživljaj rata u bivšoj Jugoslaviji, prekinuta utakmica Dinama i Zvezde te naravno Arkan.





Takvih tipova bilo je svuda

“Iskreno, nemam pojma kako je taj rat u stvari i počeo. Svi koji smo tada igrali u Zvezdi smo bili jedna obitelj. Poštivali smo jedni druge i bili smo odlični prijatelji. Tako je i danas”, rekao je Pančev, pa se osvrnuo na susret na Maksimiru:

“Igrao sam na tom stadionu prije toga u dresu Vardara i Zvezde i nikada nije bilo nereda. Tog dana netko je očigledno planirao da se to dogodi. Prvo sam bio šokiran, pa zabrinut, ali se nisam uplašio. Zaštitari su bili tu, uz nas su stajali igrači Dinama. Kada se situacija smirila ostali smo s igračima Dinama i malo pričali. Pozdravili smo se i rastali. Nažalost”, prisjetio se Pančev, pa je progovorio o Arkanu:

“Da, logično je bilo da sam ga poznavao s obzirom na to da je bio vođa Delija. Sličnih tipova navijača kao što je bio on je bilo svuda, ali da, izgleda da je on ipak bio nešto drugačiji”, otkrio je Pančev.

Reprezentacija Jugoslavije

Kada je počeo rat u bivšoj nam državi, tadašnja reprezentacija bila se plasirala na Europsko prvenstvo, ali je zbog rata izbačena i umjesto nje zaigrala je Danska, koja je na kraju i osvojila natjecanje, a ta generacija Jugoslavije neće nikad prežaliti to veliko natjecanje na koje su se bili plasirali.









“Bili smo prvi u tim kvalifikacijama, dao sam 10 golova na sedam susreta. Momci su igrali fenomenalno, da nije bilo tih sankcija uvjeren sam da bismo uvjerljivo osvojili titulu prvak”, rekao je Pančev pa zaključio:

“Svi mi bili smo nepravedno kažnjeni, kad se sjetim svih tih igrača i divnih momaka, srce mi puca. Na meni je to ostavilo veliki ožiljak”, rekao je veliki makedonski golgeter.