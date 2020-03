LEGANDARNI ĆIRO: ‘Nadam se da me neće uhvatiti ovo zlo’

Kada je veliki zagrebački potres u pitanju trener svih trenera kaže:

“Ne daj Bože nikome! To je bilo strašno. Ćovjek može u svakoj situaciji nešto napraviti, sakriti se, pobjeći, zaštititi se nekako, ali kod potresa sam samo čekao da me zidovi poklope. Onako me nije ljuljalo niti na brodu.”

Je li zvao netko iz Beograda kad je zaljuljalo u Zagrebu?

“Zvali su mnogi. I znani i neznani. Želeli su čuti kako sam. Mnogo je tu prijateljstava stvoreno i ništa ih nije moglo pokvariti. Dobar čovjek je dobar čovjek, on ima ime i prezime, nije važno odakle je. Pravi ljudi se pokažu u ovakvim situacijama.”

Da li vam je oštećen stan?

“Imam stanove na četiri adrese, niti jednom ništa ne nedostaje, a puno ih je oštećeno oko njih. Sad mi postaje jasno zašto je moj prijatelj Milorad Pupovac odlučio uzeti prostorije svoje stranke u mojoj zgradi. Kad je čuo gde sam, i on je došao tu, pa me je jednom čak morao vaditi iz lifta. Ja se zaglavio, a inače sam klaustrofobičan, pa kad je čuo da lupam i psujem kao lud, on mi je prvi dotrčao pomoći. Baš smo dobri, često popijemo kavu.”

Nadamo se da će “trener svih trenera” ostati zdrav i da će pandemija koja se nadvila nad svijet proći s dolaskom vedrijih dana.