‘LAŽU GORE NEGO PUTIN’ Probudio se kontroverzni projekt, pale i teške riječi

Priča o Superligi traje već godinama. Prošle godine se prvi put ozbiljnije krenulo u taj projekt te je na trenutak izgledalo da nogomet kakav poznajemo polako izumire. Ipak UEFA i FIFA su najavile sankcije navedenim klubovima pa se od tog odustalo.

Od Superlige odustali su svi klubovi osim: Juventusa, Reala i Barcelona. Sportski direktor Juventusa ponovno je pokrenuo priču oko Superlige. On predlaže da se kreiraju dvije lige po 20 klubova. Iz liga bi se moglo ispasti ili ući u ligu više.

Čeferin je još jednom odbio bilo kakvu ponudu vezanu uz navedenu ligu. Rekao je da su prošle godine htjeli iskoristiti pandemiju za osnivanje, a sada koriste rat.

UEFA president Alex Ceferin says teams can feel free to create their own competitions, but once they do they can’t participate in UEFA competitions. #FTFootball pic.twitter.com/O1z9mI6aCh

Nakon što se počelo spominjati oživljavanje kontroverznog natjecanja, bilo je i tenzija za vrijeme konferencije o poslovnim aspektima nogometa, koju u Londonu organizira Financial Times. Javier Tebas, španjolski nogometni dužnosnik i prvi čovjek tamošnje La Lige, prozvao je Juventusovog čelnika Andreu Agnellija zbog nove priče o Superligi. ‘Lažu gore nego Putin’, bila je Tebasova reakcija.

Extraordinary scenes and tension at #FTFootball as La Liga head Javier Tebas calls out Juventus chairman Andrea Agnelli (seated w back to me at front table in pic) and launches against the 3 clubs still pushing the Super League

“They lie more than Putin!”

🥶🥶🥶 pic.twitter.com/nH8ILBbiFC

— Arash Massoudi (@ArashMassoudi) March 3, 2022