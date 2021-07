LAGALA JE ŠEFU KAKO BI MOGLA OTIĆI NA UTAKMICU: Nevjerojatno što joj se onda dogodilo!

Autor: F.F

Engleskinja Nina Farooqi nije mogla biti sretnija kada je njena prijateljica osvojila dvije karte za polufinale Europskog prvenstva te jednu odlučila pokloniti baš Nini.

I ne bi tu bilo previše problema da Nina taj dan nije trebala raditi. No, nogomet je ipak najvažnija sporedna stvar na svijetu, zar ne? Nina je nazvala šefa te mu rekla da je bolesna, a sve kako bi mogla na Wembley!

Ne bi bilo nikakvih problema da Nina Farooqi nije baš te sreće. Naime, režiser TV prijenosa odlučio je prikazati baš nju kako slavi izjednačujući pogodak Engleske!

Šef ju sljedeće jutro nazvao i…

Već sljedeće jutro šef ju je nazvao te ju otpusito:

“Jako uzbudljivo vrijeme za sve Engleze i potaknuli bi svakoga da ode na tako važnu utakmicu ako može. Nažalost, u ovom je slučaju naša zaposlenica lagala da je bolesna i time je kršila naš ugovor. Nismo imali drugog izbora, dobila je otkaz. U ponedjeljak ćemo imati slobodno jutro ukoliko će, nadamo se, Engleska slaviti u nedjelju”, rekao je Charles Taylor.

“Rekli su mi da su me vidjeli na utakmici, a ja sam im iskreno rekla zašto sam to napravila. Nisu mi htjeli oprostiti. To je njihova odluka i posljedica mojeg poteza. Malo mi je žao jer nitko ne želi dobiti otkaz, ali bi još više žalila da nisam otišla na utkamicu. Da mogu, opet bi napravila isto!”, rekla je Nina za The Daily Telegraph.