‘KU*VO, ŠUTIŠ, A NEVINI UMIRU’ Zbog napada na svoju Ukrajinu popularni nogometaš izazvao skandal

Vitalij Mikolenko, 22-godišnji lijevi bek Evertona i ukrajinske reprezentacije, jedna je od sportskih zvijezda napadnute Ukrajine kojoj jako teško pada ako se šuti s druge strane, iz ruskog tabora, sa željom da se i ondje sportaši jače angažiraju u otporu prema Vladimiru Putinu.

Koliko Mikolenku to teško pada, pokazao je svojim riječima na Instagramu koje su prvo snažno odjeknule u Engleskoj, gdje igra, a potom i drugdje. Ukrajinski nogometaš je bez okolišanja prozvao Artema Dzjubu, kapetana ruske reprezentacije, ali i njegove suigrače u dresu nacionalne momčadi.

‘Dok ti, ku*vo, šutiš, kao i tvoji reprezentativni kolege kojima je mentalni sklop s**nje, nevini civili umiru u Ukrajini’, prozvao je Mikolenko ruskog kapetana.

Ukrajinski nogometaš dodao je da bi Dzjubu najradije volio vidjeti bez slobode. ‘Bit ćeš zatočen u svojoj tamnici do kraja života, ali još važnije, i do kraja života svoje djece. I zbog toga mi je drago’, napisao je Mikolenko ruskom kolegi.

Mykolenko calls out Artem Dzyuba on IG:

‘Whilst you remain silent bitch along with your shithead football teammates, peaceful civilians are being killed in 🇺🇦. You will be locked in your dungeon for the rest of your life and most importantly the lives of your kids. And I’m glad. pic.twitter.com/ak4nEuLq8s

