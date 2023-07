Kustić oduševljen HNS-ovim kampom: ‘Već 20 godina ga želimo’, govorio i o stadionu

Autor: Ivor Krapac

U emisiji Otvoreno na HTV-u, večeras je tema bila nogometna, s fokusom na izgradnju kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici, a o izgradnji je svoj pogled dao Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, govoreći o investiciji koja je vrijedna oko 15 milijuna eura.

“Konkretnije ćemo o tim stvarima kad se napravi idejni projekt i sve ostala dokumentacija. Okvirno će biti četiri nogometna terena, dvorana, glavna zgrada, skladište. Očekujem da se sve dosta brzo razvija. Vjerujem da bi dokumentaciju mogli riješiti do kraja godine i da će u 2024. krenuti radovi. Financira Hrvatski nogometni savez u suradnji s Fifom, Uefom i s još nekim od partnera”, rekao je Kustić.

“Ovo je velika stvar. Ovo je čežnja u kojoj se već 20 godina želi napraviti kamp. Sretan sam i ponosan kao predsjednik te nakon velikih rezultata koje rade naši igrači rade dugi niz godina zaslužuju tako nešto. Od mene kao predsjednika, mojih suradnika, izvršnog odbora i cijeli Saveza očekuju se ovakvi koraci”, dodao je prvi čovjek HNS-a u gostovanju u programu HTV-a.





“Velika je stvar što imamo veliku podršku Vlade RH na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem koji je prepoznao rezultate i cijeni sve ono što se napravilo u hrvatskom nogometu i općenito u sportu. Zahvaljujem na zemlji i vjerujem da će na tim terenima i u kampu niknuti neki novi Modrići, Lovreni i Perišići”, nastavio je Kustić.

Jedno od pitanja voditeljice Zrinke Grancarić bilo je usmjereno na optužnicu protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena, s terećenjem za lažno svjedočenje na suđenju Zdravku Mamiću i suoptuženima u aferi izvlačenja novca iz Dinama.

Tu je prvi čovjek HNS-a ‘povukao ručnu’. Nije dublje ulazio u temu koja je bolna.

“Sigurno da je pogodilo i njih, pogodilo je nas. Dali smo svoje priopćenje, stojimo uz njih. Kao predsjednik Saveza sam razgovarao i s Dejanom i s Lukom. Mislim da će to biti sve dobro i, kažem, evo, podrška, apsolutno. Što se tiče samog razgovora, to sam rekao i danas, to će ostati između nas”, zaključio je Marijan Kustić tijekom gostovanja u emisiji Otvoreno.

Tema je bio i Maksimir, izgradnja nacionalnog stadiona, a tog projekta dotaknuo se Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, opisujući kako teku pregovori ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića o imovinsko-pravnim odnosima sa Zagrebačkom nadbiskupijom, prije čega gradnje ne može biti.

“Pri kraju su ti pregovori i to će biti stvarno dobra podloga za obnovu Maksimira i drugih stadiona u Hrvatskoj. Vjerujem da će se to riješiti u što kraćem razdoblju riješiti te da se onda može u suradnji s gradom Zagrebom raditi na obnovi stadiona u Maksimiru”, kazao je Pavić.









O tome kako stoje stvari sa stadionom govorio je i predsjednik HNS-a.

“Tu je dosta jasna situacija. Radi se o izgradnji novog stadiona na mjestu gdje je sadašnji stadion Dinama u Maksimiru, što je velika stvar i što dobro za hrvatski nogomet. Nacionalni stadioni bit će svugdje gdje bude igrala hrvatska nogometna reprezentacija, i u Zagrebu i u Splitu, u Osijeku, Rijeci, Puli, gdje god mi igramo”, istaknuo je Marijan Kustić.