KUP: Fiorentina i Atalanta u utakmici sa šest golova izludili tribine, zabio i Pašalić

U prvom susretu polufinala talijanskog nogometnog Kupa Fiorentina i Atalanta su u Firenzi odigrali 3-3.

Bila je to sjajna utakmica sa šest golova i niz prilika na obje strane. Gosti su nakon 18 minuta vodili sa 2-0, no Fiorentina je do konca prvog dijela uspjela izjednačiti. Atalanta je u nastavku stigla do novog vodstva, ali je domaćin uspio izboriti remi.

Atalanta je povela u 16. minuti golom Alejandra Gomeza nakon odlične asistencije Josipa Iličića. Samo dvije minute kasnije Iličić je uputio još jednu asistenciju, ovoga puta hrvatskom nogometašu Mariju Pašaliću koji je zabio za 2-0. ‘Viole’ su smanjile u 33. minuti preko Federica Chiese, a tri minute kasnije izjednačio je Marco Benassi.

U 58. minuti Marten de Roon je sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora doveo goste iz Bergama u novu prednost, a Luis Muriel je u 79. zabio za 3-3. U trećoj minuti sudačke nadoknade Atalanta je mogla do pobjede, ali je Hans Hateboer pogodio vratnicu.

Mario Pašalić je odigrao cijeli susret za goste, dok Marko Pjaca nije nastupio za Fiorentinu.

U srijedu su Lazio i Milan odigrali 0-0. Milan Badelj nije nastupio za Lazio, baš kao niti Ivan Strinić za Milan.

Uzvratni susreti su 24. travnja, a finale je 15. svibnja.