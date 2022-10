‘KU*KO, NE DIRAJ MOG MUŽA, PAZI SE’: Supruga ne pušta poznatog nogometaša: ‘Naučit ću te ja lekciji’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Karim Benzema je osvojio Zlatnu loptu za 2022. godinu. Prošle godine istu titulu uzeo je Messi, a glavna konkurencija bio mu je Robert Lewandowski, a spominjao se i Jorginho. Veznjak Chelsea malo je pao u formi, a možda su ljubavni problemi razlog tomu.

Talijanski veznjak imao je aferu s bivšom glumicom za odrasle, Paolom Saulino. Njegova žena Cathrine Harding saznala je za aferu pa stvari uzela u svoje ruke.

‘Ku**o, bolje ti je da se pripaziš i ne diraš mog muža, jer ću te naučiti lekciji.’ proučila je žena umirovljenoj glumici. Naravno nije ni ona ostala dužna pa je javno odgovorila.





Ljubavni trokut

‘Bila sam s njenim mužom i sada me uhodi ta žena. Ne znam zašto me naziva k*vom. Ja to nisam. Ona je rogonja. Ja k*rva nisam, a onda rogonja sigurno je.’ rekla je Paola.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Paolasau (@_paola.saulino)









‘On je loš dečko, lažljivac i spreman je iskoristiti ljude. Iskoristio je mene i varao svoju djevojku. Kakav to čovjek radi?’ poručila je nedavno glumica.

Jorginho je u vrlo teškoj poziciji. Loša forma te ljubavna afera, a na sve to Chelsea mu ne želi ponuditi novi ugovor. Tčnije nude mu isti ugovor kao i do sad 120 tisuća po tjednu, a Talijan traži 150.