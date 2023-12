Kruno Jurčić sasvim otvoreno: ‘U Hajduku se stalno vade na istu stvar’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Možda i najdraži trener Zdravka Mamića i čovjek koji je Dinamo odveo u Ligu prvaka nakon 11 godina čekanja, Kruno Jurčić, je za HRT komentirao derbi, ali i cijelu ligu.

“Kroz medije se provlači priča da je to derbi, da je on uvijek neizvjestan, tvrd, da tu nema ljepote, da su najbitniji bodovi. Možemo se složiti s tim, no bez obzira što ulazimo u stručnu analizu, mi smo i gledatelji, želimo vidjeti lijep i uzbudljiv nogomet. Na kraju krajeva, samo kroz izvedbu i ljepotu nogometa može doći do napretka igrača.”

Komentirao je i probleme jesenskog prvaka: “Ono što je zabrinjavajuće, jer ipak je jesenski prvak, završio je derbi bez ijednog šuta u okvir gola Dinama. To je pomalo zabrinjavajuće. Olakotna je okolnost što su oba trenera došla tijekom sezone, to je vrlo nezahvalno, treba im dati određeno vrijeme da implementiraju neke svoje ideje, pa ćemo vidjeti i moći ćemo ih relevantnije ocijeniti na proljeće.”

Oštro po Dinamu

“Ono lako može prijeći u nešto negativno. Kako je ljubav Hajdukovih navijača u pozitivnom smjeru ekstremna, tako zna biti ekstremna i u negativnom smjeru. Onog trenutka kada se dođe ili ako se dođe u situaciju da nisi više prvi, zadovoljstvo će naglo pasti. Ako trener Karoglan ne pripremi ekipu da može reagirati u kriznim trenucima, onda će doći do problema.”

Za Hajduk je još rekao: “Reći ću koji može biti Hajdukov problem u budućnosti. Oni se stalno ‘vade‘ na to da igraju na rezultat, i taj prvi dio mora biti pragmatičan. Kad dođe trener, bitan je rezultat, da si kupi vrijeme, da može implementirati svoju ideju. Međutim, Hajduk ne pokazuje volju i želju da pokaže nešto konstruktivno u smislu ofenzivnog dijela igre. Oni su posložili obranu, cijela ekipa ustvari igra obranu.

Osvrnuo se i na Dinamo: “Dinamo je pokazao da ima jači roster nego Hajduk. Druga je stvar što Dinamo nema jasnu viziju kako želi igrati, kako se prezentirati. Puno igrača je izvan forme i to je ono što je zabrinjavajuće. Ako se odrade dobre pripreme, kvalitativno može ići jako gore, jer to su pojedinci koji su do prije godinu dana igrali Ligu prvaka, na visokom nivou, oni nisu zaboravili igrati nogomet.”