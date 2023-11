Kruno Jurčić sasvim iskreno: ‘Zdravka se ne odričem, a zbog toga imam velikih problema’

Era Zdravka Mamića u Dinamu je obilježena podjelama. Mnogi su stali uz njega, mnogi išli kontra njega, a kada je Općinski sud u Osijeku donio presudu mnogi su prešli na drugu stranu i brisali svoju povijest povezivanja s kontroverznim direktorom Dinama.

Jedan od njegovih “posljednjih vojnika” i čovjek kojem je Mamić uvijek vjerovao je brončani Vatreni iz 1998., Kruno Jurčić. Bivši trener Dinama za Net.hr govorio je o odnosu s najpoznatijim hrvatskim bjeguncem:





“Za mene je izvanredno bilo biti trener Dinama, stekao sam nekakav trenerski CV i kasnije mi je to pomoglo da napravim svoju trenersku karijeru. Ja ne zaboravljam ljude koji su mi pomogli i hranili me. Normalno i dan danas mi je uteg to što sam Mamićev čovjek jer me povezuju s njim, ali mene ne zanima što javnost ili netko misli o meni, zamjera li mi to ili ne. Što bi ja sad trebao, govoriti da nikad nisam radio s njim, da to govorim, a to nije istina…?!”

“Neki treneri su to izjavljivali, sad govore da nemaju nikakve veze sa Zdravkom. Pa, ja sam živio s njim i ponosan sam na taj period jer sam bio dio te uspješne povijesti kluba, najuspješnije. Ne odričem se ljudi koji su mi pomogli i dali mi kruh, sigurno ne zbog poena, ne dolazi u obzir, iako imam velikih problema.

Pa ja praktički ne mogu biti trener u Hrvatskoj zato što sam bio Mamićev čovjek. To su činjenice, nemam što lagati… A 90% ljudi koji sad vladaju hrvatskim nogometom upoznao sam u kancelariji Zdravka Mamića” nadodao je.

Podsjetimo, Jurčić je tri puta vodio momčad Dinama, tri puta je bio prvak Hrvatske, a 2011. je odveo momčad u Ligu prvaka nakon 11 godina suše. Dinamo je skupinu s Realom, Ajaxom i Lyonom završio zadnji s jednim bodom.