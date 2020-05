KRŠ IZMEĐU KLUBA I UDRUGE: Iz Dinama osuli paljbu na ‘Dinamo – to smo mi’! Dobili ekspresan odgovor

Autor: Dnevno

Bitka za Dinamo ne jenjava, već se po svemu sudeći raspiruje jer popustiti ne namjerava ni jedna ni druga strana.

Svega 15 mjeseci nakon što je zbog kršenja Zakona o sportu suspendiran predsjednik Uprave Dinama Igor Kodžoman slično prijeti i dugogodišnjem predsjedniku kluba Mirku Barišiću.

Ministarstvo financija češlja po papirima nastojeći utvrditi je li Dinamo prekršio Zakon time što financijski plan za 2019. godinu nije usvojio na Skupštini 2018. godine. Prijavu mogućeg prekršaja podnijela je udruga navijača “Dinamo – to smo mi” još prije godinu dana, a uskoro se očekuje rješenja Ministarstva financija i Sportske inspekcije.

“Očekujemo da Sportska inspekcija donese rješenje i da se Mirku Barišiću zabrani obnašanje dužnosti u sportu, a također i očekujemo da presuda sa suđenja u Osijeku postane pravomoćna i da se stvori preduvjeti za normalizaciju rada kluba, da se prihvati novi Statut kluba i omogući članovima da oni biraju predsjednika kluba i da se na taj način završi jedna era kojoj se, nadamo se, bliži kraj”, poručio je Juraj Čošić iz udruge “Dinamo – to smo mi”.

O ovoj temi komentar je za Dnevnik Nove TV dao Krešimir Antolić, član Uprave Dinama.

“Gospodin Barišić sigurno neće morati napustiti funkcije u klubu jer se tu jednostavno ne radi ni o jedan posto razloga da bi se to moralo dogoditi. Radi se o tome da je udruga ‘Dinamo – to smo mi’ prijavila klub da nije usvojio financijski plan prema uobičajenoj zakonskoj proceduri. Temeljem toga je izvršen nadzor i kad nas je nadzor na to upozorio, mi smo u najkraćem roku otklonili taj proceduralni propust i o tome obavijestili tijelo nadzora. Sve to se dogodilo prije šest-sedam mjeseci i za nas je taj predmet zaključen i ne vidimo nijedan razlog da bi ishod bio drugačiji nego takav.”

Prema udruzi “Dinamo – to smo mi” sporno je to što Dinamo na Skupštini kluba u prosincu 2018. nije uopće na dnevnom redu imao točku rasprave o usvajanju financijskog plana što prema Zakonu o neprofitnim udrugama. Vi ste bili na toj Skupštini. Je li to bilo tako?

“Jednostavno je ispušteno s dnevnog reda, nenamjerno niti s nekom zlom namjerom niti je ikakva šteta nastala zbog toga. Međutim, znate, mislim da udruzi ‘Dinamo – to smo mi’ smeta što mi uopće dišemo zrak. Malo karikiram, ali ljudi su već toliko dosadni s tom skribomanijom. Imam osjećaj da oni po cijele dane samo gledaju jesmo li mi nešto krivo napravili pa da trče u neko državno tijelo prijaviti nas. Ministarstvo financija je reagiralo, mi smo napravili ono na što su nas upozorili i to smo otklonili. Niti je kome nastala bilo kakva šteta niti se što sporno dogodilo i mi inače ne bi reagirali kao što ne reagiramo na izjave te Udruge za koju nitko ne zna koga predstavlja niti koliko članova da se ovdje nije išlo nabacivati blatom na časnog čovjeka Mirka Barišića koji ima iza sebe vrhunsku profesionalnu i životnu karijeru. Inače su naše teme potpuno druge, pitanje stadiona, pitanje nove sezone, kako ćemo osvojiti naslov.”

Vi ste sigurni da predsjednik Barišić nakon ovoga neće morati otići iz Dinama?

“Apsolutno sam u to siguran. Sigurno neće otići jer je neka udruga to htjela, to se neće dogoditi.”

Kad smo kod stadiona – istočna tribina je još uvijek neuporabljiva?

“Je, neuporabljiva je i očekujemo da će ovaj tjedan doći jedna ekspertna skupina koja će utvrditi što je točno sa stadionom.”

U udruzi “Dinamo – to smo mi” nisu časili časa nego su vidjevši Antolićev intervju gotovo momentalno reagirali, naglasivši da su još lani upozoravali na način na koji će se u klubu pokušati braniti od optužbi, odnosno prijave koju je podnijela udruga.

“Još u travnju prošle godine, kada smo podnijeli prijavu najavili smo kako će se u Dinamu, kao i slučaju smijenjenog predsjednika Uprave Dinama Igora Kodžomana, braniti kako je riječ o manjem previdu. Upravo tako Antolić je pokušao braniti nepoštivanje zakona, no ipak je morao priznao kako je prekršaj učinjen.”

Istaknuli su kako je Antolić sličano govorio i kada su otkrili da je karticom Dinama kupljen jacuzzi, Play Station, laptop, mobitel i druga oprema Franji Vargi koji je krivotvorio poruke bivšeg glavnog državnog odvjetnika.