Kross ne želi usporedbe s Modrićem, jedna stvar ga jako smeta

U Realu iz Madrida nikada nije dosadno, naročito u sezoni koja je apostrofirana kao sezona promjena, u kojoj svoje mjesto startera gube senatori kluba poput Modrića i Krossa i uz promjenu taktike, Ancelotti uvodi mlade snage od početka susreta.

Rečeno, učinjeno, Modrić ima puno manju minutažu i uglavnom ulazi s klupe sredinom drugog poluvremena, dok je slična sudbina zadesila i Krossa, što se po pisanju španjolskog novinara Maria Cortegana, nimalo ne sviđa Nijemcu i Hrvatu.

Luku najviše smeta stalno spominjanje njegovih godina, ušao je u 39-tu, ali Modrić se osjeća da može dati više, nego samo ulaziti s klupe, a jednako se osjeća i Toni Kross, kojeg smeta još jedna stvar.

Kross is always game changer and master planner in the middle, but modric most wait and give chances to the younger players https://t.co/LtleyDc0I6

— ibn Abdoul-lerhee (@ShuUba01) September 29, 2023