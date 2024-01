Kritičari Gvardiola prozvali promašajem, navijači ga branili: ‘Pa vi niste normalni’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Joško Gvardiol stigao je ovo ljeto u Manchester City iz redova Leipziga za rekordni transfer jednog stopera. Šeici su za njega “iskeširali” 95 milijun eura.

Iako je u Leipzigu igrao stopera Pep Guardiola ga koristi na poziciji lijevog beka. Hrvatski branić imao je nekoliko odličnih utakmica, ali i nekoliko loših. Prilagodba traje i dalje pogotovo na neprirodnu poziciju.

Međutim, mnogi za njega nemaju strpljenja, a prije svega se to odnosi na navijače Chelsea. Klub iz Londona jako je želi Gvardiola, ali je on na kraju odabrao prvaka Europe. Čini se da mu to i dalje zamjeraju pa se na X-u povela rasprava na temu: “Gvardiol, promašaj o kojem nitko ne priča.”

A flop no one is talking about pic.twitter.com/a3iwhQPaL7 — Mod (@CFCMod_) January 24, 2024









Brane ga

Zanimljivo, s tom tezom složili su se samo navijači “bluesa”. Navijači “građana” na tu tezu su odgovorili: “Još vas boli što je došao u bolji klub”, “Pa vi niste normalni, napravit će te sve samo da skrenete pozornost sa sebe i loše sezone.”

Gvardiol je najbliže Stamford Bridgeu bio u zimu 2023. kada je poslije Katra klub poslao ponudu od 80 milijuna eura. On je to odbio u zadnji tren jer je smatrao da mu je bolje još jednu polusezonu provesti u Njemačkoj i onda otići korak dalje.

Igra u vrlo dobroj formi i nema dileme da će ona rasti, a ne treba zaboraviti da je tek napunio 22. godine. City je trenutno drugi u Engleskoj s pet bodova manje od Liverpoola, ali i s utakmicom manje.