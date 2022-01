KREĆE LI NOVO NAVLAČENJE S REALOM? Modrić zna što želi, klub još bez odgovora

Luka Modrić već je 10 ljeta u Madridu, igrajući za Kraljevski klub osvojio je sve što je mogao na klupskom i igračkom planu, a sada pet mjeseci prije isteka ugovora nada se novom ugovoru s Realom.

“Nadam se da ću u Real Madridu napuniti 38 godina, kao Gento”, izjavio je 36-godišnji Modrić za klupsku televiziju Real Madrid TV, i dao naslutiti svoju želju, koja je dvogodišnji ugovor s Madriđanima.

No poznata je politika kluba kako ne nudi nove ugovore igračima iznad 30. godina, naš je Luka bio izuzetak, mada su svi na Santiago Bernabeu svjesni koliko Luka znači za njihovu ekipu.

Nada se da žele isto

“S klubom sam u dobrom odnosu i tako nastavljam biti. Sigurno ćemo postići sporazum i napraviti ono što smatramo da je najbolje za obje strane”, izjavio je Modrić, i dodao kako se prije sve brzo dogovorio s klubom:

“Ranije nam nisu trebale niti dvije minute za postizanje sporazuma oko produženja ugovora. Trenutačno ne razmišljam o tome. Zna se što ja želim, nadam se da klub želi to isto”, istaknuo je kapetan Vatrenih.

Carlo Ancelotti izjavio je glede Modrićevog ugovora kako “on s Real Madridom ima doživotni ugovor”, a i prvi operativac Kluba Predrag Mijatović o Luki je rekao:

“Otkada je došao u klub (2012. godine), živi za ovu profesiju i klub. Čitav život je posvetio tome da igra na visokoj razini. Modrić i (Karim) Benzema pokazuju da godine nisu bitne”, izjavio je Mijatović.

