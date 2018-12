KRAMARIĆ U DRUŠTVU NAJVEĆIH! Hrvat uspio ono što su samo Ronaldo i Messi do sada napravili

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić zabio je u srijedu protiv Manchester Cityja u posljednjem kolu skupne faze Lige prvaka svoj deveti za redom pogodak za Hoffenheim u posljednjih devet utakmica.

Njegov je Hoffenheim izgubio s 2:1 i ispao iz svih europskih natjecanja, ali Hrvat je zabio iz jedanaesterca i dokazao je kako je ove sezone jedan od najboljih napadača u Europi.

Kramarićev impresivan niz započeo je 7. studenog kada je zabio Lyonu. Potom je redom zabijao Augsburgu, Španjolskoj, Engleskoj, Herthi, Šahtaru, Schalkeu, Wolfsburgu i Cityju.

Kramarić se pogotkom Cityju upisao i u povijest. Sada je jedan od trojice igrača u najjačim europskim ligama kojem je to uspjelo.

Osim Kramariću, do sada je to uspjelo samo Cristianu Ronaldu i Lionelu Messiju. Messiju čak dva puta, 2012. i 2010. godine, a Ronaldo je zabio pogodak u deset uzastopnih utakmica između veljače i travnja 2014. godine.

👏🏻 Andrej Kramaric achieving things only Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have done.

Lyon ✔️

Augsburg ✔️

Spain ✔️

England ✔️

Hertha ✔️

Shakhtar ✔️

Schalke ✔️

Wolfsburg ✔️

Man City ✔️

He’s scored in 9 consecutive matches across multiple competitions. pic.twitter.com/t7BUrpq9qL

— MobileBet (@MobileBetUK) 13. prosinca 2018.