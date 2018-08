KRAMARIĆ OSTAJE U HOFFENHEIMU! ‘Ovdje me cijene!’

Ne ide nikamo

Andrej Kramarić ostaje igrač Hoffenheima s kojim je produljio ugovor sve do 2022. godine.

Hrvatski reprezentativac u Hoffenheimu je od siječnja 2016. godine. Prvih pola godine bio je na posudbi iz Leicestera, a na kraju iste sezone njemački klub otkupio je njegov ugovor za 11 milijuna eura.

“Hoffenheim je zaslužan za sve dobre stvari koje su mi se dogodile u prethodne dvije godine. U klubu se osjećam sjajno, cijenjen sam na svim razinama i s veseljem iščekujem daljnje izazove”, rekao je Kramarić, koji je u Bundesligi ukupno odigrao 83 utakmice, zabio 33 gola i upisao 20 asistencija.

#Kramaric2022 🎉

Andrej #Kramaric and #Hoffenheim have agreed a contract extension carrying the 27 year-old striker through the 2022 season!

🌐 More to follow. pic.twitter.com/WCb6TBZU6h

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 17 August 2018